Samsung představil Galaxy Buds4 a Buds4 Pro, cena začíná na 4399 Kč

• 25. 2. 2026#Příslušenství
Dnešní představení novinek od Samsungu nebylo jen o nových mobilech a vymoženosti u Galaxy S26 Ultra. Dočkali jsme se i nových sluchátek Galaxy Buds4 a Galaxy Buds4 Pro.

Došlo i na úpravu ovládání

Samsung se nedrží jednoho designového směru u sluchátek a celkem často experimentuje. Jde to vidět i u novinek, kde mimochodem zachovává krabičku částečně průhlednou. I tak samotná sluchátka vypadají subtilně, ale to neznamená, že mají méně funkcí. Spíše naopak. Zapracovalo se i na ovládání.

Jak byste asi čekali, Galaxy Buds4 Pro nabízí více možností a funkci. Ostatně tato verze má dva měniče, tedy basový a výškový. Základní model si musí vystačit s jedním. Prostorový zvuk hledejte jen u vybavenější verze. Rozdíly nejsou ale jen v těchto základních specifikacích. Vyšší odolnost je u Galaxy Buds4 Pro, stejně tak výdrž na jedno nabití je větší.

Zajímavostí je, že tyto modely již podporují Bluetooth 6.1. Oba modely navíc podporují gesta hlavou a nabízí i podporu hlasových příkazů. Zapracovalo se také na AI funkcích, což se dotýká vylepšených telefonních hovorů a ANC – aktivní potlačení okolního hluku. Celkově tak vypadají na zdařilé modely, ale Samsung si za ně nechá zaplatit.

Ceny Galaxy Buds4 Pro a Galaxy Buds4

Do přímého prodeje zamíří 11. března, ale již nyní si můžete oba modely předobjednat.

  • Galaxy Buds4 Pro (SM-R640N)
    • cena: 6 199 Kč / 255 €
  • Galaxy Buds4 (SM-R540N)
    • cena: 4 399 Kč / 183 €

Specifikace Galaxy Buds4 Pro a Galaxy Buds4

Galaxy Buds4 Galaxy Buds4 Pro
Senzory Jednotka snímání hlasu (VPU), Senzor pro dotykové ovládání (Swipe), SWIR, akcelerometr, gyroskop, Hallův senzor Jednotka snímání hlasu (VPU), Senzor pro dotykové ovládání (Swipe), IR, akcelerometr, gyroskop, Hallův senzor
Reproduktory 1-pásmový: 11 mm měnič 2-pásmový: 11 mm basový (WF) měnič + 5,4 mm výškový Planar Tweeter (TW) měnič
Mikrofony 3x digitální 2x digitální HSNR + 1x digitální
Kvalita zvuku UHQ, Aktivní potlačení hluku (ANC), Okolní zvuk, Adaptivní ekvalizér, Adaptivní ANC 24 bit Hi-Fi, 360° zvuk s funkcí Direct Multi-Channel, UHQ, ANC, Okolní zvuk, Detekce hlasu a sirén, Adaptivní ekvalizér, Adaptivní ANC
Odolnost IP54 (Pouze sluchátka) IP57 (Pouze sluchátka)
Konektivita Bluetooth 6.1, Auto Switch, Codec: SSC (Samsung Seamless Codec) HiFi, SSC UHQ (Samsung Proprietary), AAC, SBC, LC3, Auracast
Rozměry a hmotnost Sluchátko: 18,3 x 19,3 x 30,5 mm, 4,6 g Pouzdro: 51 x 51 x 28,3 mm, 45,1 g Sluchátko: 18,1 x 19,6 x 30,9 mm, 5,1 g Pouzdro: 51 x 51 x 28,3 mm, 44,3 g
Baterie a nabíjení Sluchátka: 45 mAh (typická) Pouzdro: 515 mAh (typická) Délka přehrávání: Až 5 h / celkem 24 h (se zapnutým ANC), Až 6 h / celkem 30 h (s vypnutým ANC) Délka hovoru: Až 3,5 h / celkem 18 h (se zapnutým ANC), Až 4 h / celkem 20 h (s vypnutým ANC) Sluchátka: 61 mAh (typická) Pouzdro: 530 mAh (typická) Délka přehrávání: Až 6 h / celkem 26 h (se zapnutým ANC), Až 7 h / celkem 30 h (s vypnutým ANC) Délka hovoru: Až 4,5 h / celkem 20 h (se zapnutým ANC), Až 5 h / celkem 22 h (s vypnutým ANC)
