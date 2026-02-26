Huawei Watch GT Runner 2: Nové sportovní hodinky s NFC a titanem

Zdroj: Huawei
Před čtyřmi lety společnost Huawei uvedla hodinky Watch GT Runner za 6 999 Kč. Až nyní jsme se dočkali pokračování v podobě Huawei Watch GT Runner 2. A nejde o zrovna tuctové hodinky.
Zaměřeno na sport
Huawei Watch GT Runner 2 hned na první pohled vypadají sportovně, ale o tom nesvědčí jen design. Hodinky podporují mnoho pozičních systémů, tedy konkrétně GPS (L1 + L5 Dual-band)/GLONASS/BeiDou (B1I + B1C + B2a Tri-band)/GALILEO (E1 + E5a Dual-band)/QZSS (L1 + L5 Dual-band)/NavIC. Aby toho nebylo málo, splňují certifikaci IP69 a dle výrobce mají vydržet potápění až do hloubky 40 metrů.
Rozměry hodinek jsou 43,5 × 43,5 × 10,7 mm a mají 34,9 gramů (bez řemínku). Základní materiál je zde titanová slitina a zadní strana je z kompozitního materiálu vyztuženém vlákny. Nechybí mikrofon, reproduktor a dokonce je zde i NFC, které se dá využít pro placení. Jen tedy Huawei uvádí, že je nutné stáhnout aplikaci, která to podporuje. To tedy znamená, že Huawei nemá vlastní platební službu a o vše se musí postarat vývojáři aplikací třetích stran. Displej je samozřejmě typu AMOLED a má 1,32 palců s rozlišením 466 x 466 pixelů.
Hodinky umí monitorovat srdeční tep, teplotu a mají i EKG. O konektivitu se stará Bluetooth 6.0 s podporou BLE. Na jedno nabití mají zvládnout dva týdny provozu při lehkém používání, případně týden normálního používání. Při outdoorových aktivitách pak 32 hodin, což je asi myšleno s využitím určování polohy.
Cena Huawei Watch GT Runner 2
Cena novinky je nastavena na cca 9 700 Kč, ale zatím nevíme, kdy se dostanou na český trh. Asi to bude nějaký ten týden trvat. Jakmile se dozvíme více informací o dostupnosti, aktualizujeme článek.
Zdroj: gsmarena.com
