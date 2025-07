TikTok se možná vyhne zákazu v USA, připravuje se prodej a nová aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Hrozba „zákazu“ aplikace TikTok by mohla brzy pominout díky nové aplikaci a prodeji. I přes to, že zákon o prodeji nebo zákazu aplikace TikTok oficiálně platí od ledna. Podle dostupných informací se rýsuje dohoda, která by mohla TikToku „zachránit krk“ na americkém trhu. Klíčovou roli v tom hraje připravovaný prodej podílu a nová samostatná verze aplikace.

Jak se TikTok vypořádá s hrozbou zákazu v USA?

Podle zdrojů se jedná o převod většinového podílu TikToku do rukou skupiny nových investorů působících mimo Čínu, přičemž většinu z nich by měl tvořit technologický gigant Oracle. Mateřská společnost TikToku, čínská ByteDance, by si ponechala pouze menšinový podíl, který by splňoval požadavky amerického zákona „Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act“.

Jak uvádí web The Information, tento krok je blízko finálnímu schválení – ale stále závisí na souhlasu čínské vlády. Ta se zároveň stále přetahuje s administrativou Donalda Trumpa o podmínky cel a dalších obchodních opatření.

Součástí řešení má být i nová verze aplikace, interně označovaná jako M2 (současná verze TikToku má označení M). Tým TikToku již údajně připravuje tuto novou verzi k uvedení do obchodů s aplikacemi s plánovaným datem uvedení na 5. září. Původní TikTok by byl z obchodů odstraněn ve stejný den a finálně by přestal fungovat v březnu příštího roku.

Administrativa Donalda Trumpa nedávno již potřetí prodloužila termín zákazu TikToku v amerických app storech. Tato rozhodnutí zůstávají právně sporná, ale dávají ByteDance čas na finalizaci dohody a spuštění nové verze aplikace.

Mezitím Oracle uzavřel s americkou vládou zcela nový typ dohody o cloudových službách. Podle Wall Street Journal získala federální vláda slevu až 75 % na licencovaný software Oracle, což by mohlo naznačovat hlubší zapojení firmy do infrastruktury amerického TikToku.

Pokud se plán uskuteční podle současného scénáře, uživatelé TikToku ve Spojených státech přejdou na novou aplikaci M2, která nahradí původní verzi. I nadále však zůstává otázkou, jak se bude lišit z hlediska designu, algoritmu nebo pravidel ochrany dat. Zásadní bude i to, jak rychle se ByteDance dohodne s čínskými úřady.

