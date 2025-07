Tesla Model Y na výletě: Jak se kempuje s elektromobilem?

Tesla Model Y Long Range AWD, zdroj: Dotekománie

Glamping? To je zkratka pro spojení anglických slov „glamorous camping“, což volně přeloženo znamená „luxusní kempování“. Právě tak by se dal nazvat i zážitek v podobě spaní v nové Tesle Model Y. Co dělat, abyste si spaní v elektromobilu užili na maximum?

Tesla Model Y nabízí více než jen hodně místa na spaní

Model Y se pomalu, ale jistě stává hitem mezi těmi, co rádi spojují nové technologie i lásku k přírodě. Videí o spaní ve vozech kalifornské automobilky je plná platforma YouTube a snad každý majitel či alespoň fanoušek elektromobilů této značky někdy přemýšlel o tom, jaké by bylo s Teslou kempovat. Ostatně i samotná automobilka právě tento scénář občas propaguje nejenom na svém oficiálním profilu na sociální síti X.

Když tedy konečně přišla možnost otestovat nový Model Y, kempování na seznamu rozhodně nechybělo. Kalifornská automobilka své vozy promýšlí do detailu a nyní mohu říct, že myslela i na tyto účely. Model Y je zkrátka perfektní základnou pro kempování bez kompromisů.

Alfou a omegou celého kempování s Teslou je takzvaný „Camp Mode“ neboli režim kempování. Právě ten zajišťuje velmi pohodlnou noc skrze udržování stálé teploty. Mimo to vás ale stále nechá využívat bezdrátové nabíjení telefonů, využívat zábavních funkcí infotainmentu (můžete například sledovat Netflix) a zajistí, že se vám auto zevnitř neuzamkne.

To vše je u nového Modelu Y umocněno ještě elektricky sklápěnými sedačkami. Po jejich sklopení vám zůstává plocha o délce 180 centimetrů. Tu si pak dodatečně můžete prodloužit ještě vycpaním prostoru mezi koncem zadních sklopených sedaček a sedaček předních. I když měřím o více než deset centimetrů více, než je délka oficiálně dostupného místa, zvládl jsem se vyspat velmi pohodlně.

Klasické karimatky by vám rozhodně měly stačit. Kdo chce ale zažít skutečný glamping, může si pořídit i speciální matraci přímo na webu Tesly. Díky zatmavení okének nehrozilo brzké ranní probuzení. S clonami oken by byl ale celkový zážitek opět o něco lepší, a to i například pro trochu soukromí v kempu.

Celkově musím spaní v Tesle Model Y zhodnotit jako pohodlné, i když by si Camp Mode určitě zasloužil pár vylepšení. V případě, že si chcete vůz na noc zamknout, musíte se natáhnout až ke středovému displeji. Přes aplikaci v telefonu totiž vůz při zapnutém režimu Camp Mode zamknout nelze. Rovněž ve voze zůstává stálé velké množství světla z ambientního osvětlení, hlavního středového displeje i nasvícení prostoru nohou, což může zkomplikovat usínání.



