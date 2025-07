Sony pozastavuje prodej Xperia 1 VII

Zdroj: Sony

Letošní uvedení top modelu Xperia 1 VII bylo poněkud smutné, tedy pro skalní české fanoušky, jelikož se Sony rozhodlo ukončit prodej mobilů v České republice. Pokud někdo chce tento model, musí jednoduše zavítat na zahraniční stránky a obchody. I tak se již mobil objevil u některých českých prodejců, jen se tedy nejedná o oficiální distribuci. Jak se ale ukazuje, některé verze mají závažné komplikace.

Xperia 1 v problémech?

Pokud se u mobilního telefonu objeví nějaký problém, většinou se rozběhnou komunitní diskuze, následně začne výrobce vyšetřovat komplikace a až pak je nějaké řešení. někdy to trvá i týdny, pokud nejde například o nebezpečnou baterii. Tentokrát je to trochu jiné. Sony zaznamenalo komplikace a velmi rychle bylo zveřejněno prohlášení. Kromě toho došlo k pozastavení některých verzí.

Sony na svých stránkách uvádí, že Xperia 1 VII se potýká s problémy způsobující restartování, vypínání a nezapínání zařízení během používání. Nejde tedy o nic nebezpečného, i tak dochází k pozastavení prodeje verzí SO-51F, SOG15, A501SO a XQ-FS44. Bohužel se daná informace objevila jen na stránkách v Japonsku. Nikde jinde jsme neviděli takové prohlášení, ale to nutně neznamená, že se problém týká jen japonských verzí.

Vzhledem k tomu, že se u nás tento mobil jen přeprodává, nelze tedy určit, jestli se komplikace týkají i těch kusů, co jsou k dispozici u některých prodejců. Mnohdy ani neuvádí, jakou verzi mají vlastně v nabídce. Sony ani nemá vliv na to, co se u nás prodává. Případné pozastavení prodeje v Evropě by se ani neprojevilo u nás.

Celkově se jedná o nešťastnou událost, která nepřispěje k prodejům tohoto mobilu. Navíc se neví, jestli je komplikace hardwarová nebo softwarová. Situace budeme sledovat a případně aktualizujeme článek.

Zdroje: phonearena.com, sony.jp

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Předchozí článek Tecno uvádí Pova 7 a Pova 7 Pro, mají i výrazné LED svícení Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡ANKETA: Používáte raději telefon s drátovým nebo bezdrátovým nabíjením? Jen drátové, je rychlejší

Bezdrátové, pohodlnější

Kombinuji obojí

Je mi to jedno, hlavně že se nabije

Nemám bezdrátové nabíjení na telefonu Nahrávání ... Nahrávání ...