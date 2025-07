Novinka Samsung Galaxy F36 5G se liší jen v několika vlastnostech

Zdroj: Samsung

Samsung se soustřeďuje hlavně na své řady mobilů Galaxy Z, Galaxy S a Galaxy A, ale pak jsou zde cenově nižší série, jako třeba Galaxy M a Galaxy F. Ty většinou vychází ze střední třídy Galaxy A, jen mají o něco slabší specifikace. Po uvedení Galaxy A36 a Galaxy M36 zde máme Samsung Galaxy F36 5G.

Jen základ

Novinka spíše vychází z modelu M36 a skoro byste nenašli nějaký rozdíl, aspoň při letmém pohledu, ale jsou zde určité odlišnosti, hlavně s cílem snížit cenu. Základem je zde opět procesor Exynos 1380 a AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Ani fotografická výbava se nezměnila a hlavní roli zde hraje 50MPx snímač s optickou stabilizací obrazu. Nesmí chybět zbytečný foťák s 2 MPx pro makrofocení.

Dle specifikací vidíme hlavní rozdíl v umístění čtečky otisků prstů. Sice je zde AMOLED panel a běžně se integruje se čtečkou, tak nyní byla přesunuta na bok smartphonu. Samsung tak mohl ušetřit na displeji, ale současně musel upravit konstrukci. Došlo ještě na výměnu přední kamery.

Více rozdílů zde nevidíme, takže by se dala novinka hodnotit jako zbytečná. Možná by Samsung udělal lépe, kdyby zachoval jen původní M36 než dělat drobné úpravy s cílem snížení ceny. Co se jí týče, tak Samsung Galaxy F36 5G v základní verzi vychází v přepočtu přibližně na 4 300 Kč.

Specifikace Samsung Galaxy F36 5G

displej: 6,7 palců, 1080 x 2340 pixelů (Full HD+), Super AMOLED, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus+

procesor: Exynos 1380

6/8 GB RAM

úložiště: 128 GB + microSD

Android 15 + Samsung One UI 7

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro přední – 13 MPx

čtečka otisků prstů na straně

USB Type-C audio

5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C

rozměry: 164,4 x 77,9 x 7,7 mm; 197 gramů

baterie: 5000 mAh + 25W

