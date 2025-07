Google Fotky rozšíří nastavení automatického zálohování

Zdroj: Dotekomanie.cz

Služba Google Fotky nabízí poměrně hodně nástrojů a možností, přičemž se Google snaží integrovat i takové, které jsou založené na AI. Nyní se ale chystá jedna drobná změna u zálohování.

Google Fotky vám pomohou s editováním fotky

Rozšířené zálohování

Aktuálně nastavení automatického zálohování nabízí v podstatě jen možnost nastavení kvality, případně kdy má docházet k zálohování, respektive jestli je možné využít mobilní data. Případně jestli se mají i videa zálohovat přes data nebo jestli se tak má dít i v případě roamingu. Také si lze nastavit denní limit dat. Více možností zde není, ale jedno rozšíření se chystá.

Při rozboru aplikace ve verzi 7.39 se podařilo objevit nové části zdrojového kódu nasvědčujícího nové možnosti. Aktuálně si můžete zapnout či vypnout automatickou zálohu, případně při vypnuté pak nahrávat manuálně obsah do cloudu. Nová možnost poskytne uživatelům nastavení, kdy se budou automaticky zálohovat jen ty fotky, které budou označeny jako oblíbené, případně i videa.

Do cloudu se pak bude automaticky nahrávat jen obsah označený hvězdičkou, což je tak trochu duplicitní funkce, jelikož zde není takový rozdíl oproti manuálnímu nahrávání. I tak se tato funkce může některým uživatelům hodit. Zatím si ale musíme počkat na aktivaci funkcionality. Možná se dočkáme ještě nějakého rozšíření. Ostatně by to aplikaci neuškodilo, kdyby měla více nastavení zálohování.

