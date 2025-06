Ranavee slaví rok: Tyto gadgety vám změní život – neuvěříte, co teď koupíte za pár tisíc!

Technologická značka Ranavee, která se specializuje na užitečné produkty pro každodenní použití, slaví první rok své existence. Při této příležitosti spouští výroční promoakci trvající od 11. do 25. června 2025. Kromě vlastního e-shopu ranavee.com nebo na jejich aliexpressové stránce, kde slevy začínají 18. 6. se do akce zapojuje i její oficiální obchod na AliExpressu, kde bude vybraný sortiment zařazen do Mid-Year Sale. Celá událost nabízí kombinaci přímých slev, dočasně snížených cen a kupónů, které lze uplatnit při nákupu. Sortiment je přitom dodáván ze skladů v EU, díky čemuž se zákazníci vyhnou zpoždění i celním poplatkům.

Slev je mnoho, přinášíme výběr tří zajímavých

Celkový počet slev je přes sto, dostupné jsou v přehledu ve sdílené tabulce. My jsme však vybrali tři zajímavé produkty za konkurenční cenu.

MUDIRO 45l Car Fridge s výrobníkem ledu

Tato přenosná chladnička s kapacitou 45 litrů v sobě spojuje hned několik funkcí – kromě standardního chlazení a mrazení nabízí také integrovaný výrobník ledu. Rozsah teplot od –20 °C do +20 °C umožňuje použití nejen pro uchovávání nápojů a potravin, ale i pro přepravu léčiv nebo mražených produktů. Spotřebič podporuje napájení ze sítě, 12/24V autozásuvky i solárního panelu, což z něj činí ideální řešení pro kempování, cestování i práci v terénu. Využívá úsporný německý invertorový kompresor a dosahuje maximálního výkonu 120 W při výrobě ledu.

Kupón: 76MDVHCH8ZKQ

Cena po slevě: 304,46 € (cca 7 600 Kč)

TUERBB 4000A Jump Starter s integrovaným kompresorem

Startovací nástroj TUERBB s špičkovým proudem 4000 A patří k výkonnostní špičce ve své cenové kategorii. Zařízení umožňuje nouzové nastartování i u větších dieselových motorů a disponuje funkcí „zero-voltage start“, která dokáže nastartovat i zcela vybitou baterii. Součástí je také integrovaný vzduchový kompresor s možností nastavení cílového tlaku, což z něj dělá univerzální řešení pro krizové situace. Nechybí ani výkonné LED světlo a funkce powerbanky.

Kupón: FZ155A7B1VEE

Cena po slevě: 53,63 € (cca 1 340 Kč)

Teendow C5 Carpet Cleaner – tepovač a mokrý vysavač v jednom

Teendow C5 je výkonný čistič koberců a čalounění, který kombinuje tepování s mokrým vysáváním. Díky sací síle 11 kPa a integrovanému stříkacímu systému zvládne efektivně vyčistit koberce, sedačky i autointeriér. Nádrž na čistou vodu má objem 1,5 litru, zatímco zásobník na špinavou vodu pojme 0,8 litru. Celková hmotnost čističe jsou čtyři kilogramy a délka hadice umožňuje pohodlný dosah i na větší plochy. V cenové hladině pod dvě tisíc korun jde o mimořádně funkční zařízení bez zbytečných kompromisů.

Kupón: RVXCGTBXQ

Cena po slevě: 77,00 € (cca 1 930 Kč)

Slevových kupónů jsou stovky

Ranavee ve své výroční akci prezentuje produkty, které neoslňují jen atraktivním marketingem, ale především funkčním využitím. Ať už se jedná o cestovní ledničku, řešení krizových situací na silnici nebo hloubkové čištění koberců a čalounění, tak nabídka má jedno společné: orientaci na praktičnost, mobilitu a efektivní využití energie za férovou cenu. Výroční sleva potrvá do 30. června. Kompletní přehled kupónů je dostupný ve sdílené tabulce. Z hlediska ceny, parametrů a dostupnosti v rámci EU se jedná o nabídku, která má na českém trhu své místo.



