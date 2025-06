Datová předplacenka láká na 80 GB FUP za relativně zajímavou cenu

Zdroj: Tesco Mobile

Sem tam se na trhu objeví předplacenka se zajímavou porcí dat. Dá se říci, že tento trend odstartoval operátor O2 a následně se objevilo několik jiných variant. Tentokrát zde máme nabídku od Tesco Mobile, který funguje v síti O2. Předplacenka se jmenuje DATA JSOU NEJVÍC.

DATA JSOU NEJVÍC

Tady je situace trochu komplikovanější, než by se na první pohled zdálo. Virtuál sice láká na 80 GB, ale to je až samotný balíček a hned nemusí platit. Aktuálně je akce, kdy jde zakoupit předplacenku DATA JSOU NEJVÍC za 299 Kč, přičemž normální cena je 499 Kč. Akce platí jen do 30. června.

Za tuto cenu máte k dispozici 20 GB, ale pokud si stáhnete aplikaci virtuála a zaregistrujete se, dostanete dalších 30 GB. Celkově tak budete mít 50 GB dat. Následně, po 30 dnech, dojde k obnovení balíčku. Pakliže bude placen z kreditu, přijde na 499 Kč, ale jestli nastavíte placení platební kartou, cena klesne na 349 Kč. Samotný balíček pak ale obsahuje celkově 80 GB dat. Balíček se jmenuje EXTRA 80 GB.

Celkem komplikovaná nabídka a na webu virtuála je trochu matoucí. I tak možná některé zaujme. Tesco Mobile u této nabídky má ještě vysvětlující video k cenám a možnostem.

Článek vznikl ve spolupráci s Mobilní operátoři v ČR.

