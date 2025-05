iQOO Neo10 Pro+ je novinka s 6800mAh baterií

iQOO Neo10 Pro+; Zdroj: iQOO

Teprve nedávno jsme se dočkali nových modelů od firmy Vivo, tedy pod subznačkou iQOO. Konkrétně šlo o iQOO Neo10 a iQOO Neo10 Pro a dnes zde máme iQOO Neo10 Pro+.

O kousek lepší?

Jen doplnění znaménka plus by v mnoha případech znamenalo, že se vylepšila jedna specifikace, třeba procesor, nebo by byl použit lepší senzor. Zde se odehrálo trochu více změn. Samozřejmě zde máme jiný procesor, konkrétně Snapdragon 8 Elite, ale i displej doznal větší úhlopříčky a hlavně vyšší rozlišení. Vysoký jas zůstal zachován, stejně jako 144Hz obnovovací frekvence.

iQOO Neo10 Pro+ se také může chlubit baterií s kapacitou 6800 mAh, což je úctyhodná hodnota, ale dnes u čínských modelů není tak neobvyklá. Jedna věc se ale nevylepšovala, spíše doznala snížení. Na zadní straně už není 50MPx senzor pro ultra širokoúhlé záběry. Místo něj firma použila slabší 8MPx.

iQOO Neo10 Pro+ je tedy nejvybavenější kousek z celé řady. Cena u základní verze vychází v přepočtu přibližně na 8 600 Kč bez daně a poplatků.

Specifikace iQOO Neo10 Pro+

displej: 6,82 palců, 3168×1440 pixelů (2K), 8T LTPO, AMOLED, až 4500 nitů, 144Hz

procesor: Snapdragon 8 Elite

12/16 GB LPDDR5X RAM

úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)

Android 15 + OriginOS 5.0

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji (ultra sonická)

infra

USB Type-C audio, stereo

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a+E5b, QZSS: L1+L5, NavIC: L5, USB Type-C, NFC

rozměry: 163,79 × 76,60 × 8,3 mm; 217 gramů

baterie: 6800 mAh + 120W

Zdroj: fonearena.com

