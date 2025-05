Zdroj: GSMArena (se souhlasem)

Google má poměrně hodně úspěšných projektů, ale také se najdou takové, které pohořely. Za zmínku stojí například Stadia, herní platforma, nebo také produkční společnost pro obsah na Youtube. Vzniklo několik seriálů, ale celkově se jednalo spíše o neúspěch. Nyní to zkusí s filmy a televizními seriály znovu.

100 Zeros

Samotný název produkční společnosti 100 Zeros vychází zřejmě z jednotky googol, která reprezentuje 10100. Mělo dojít k podpisu dlouholeté spolupráce Range Media Partners a dokonce už má nová produkční společnost na svém kontě jeden film, do kterého byla zapojena. Má se jednat o horor Cuckoo z roku 2024.

Hned se nabízí otázka, co tím vlastně Google sleduje. Samozřejmě se nabízí myšlenka, že by se Google mohl pokusit o vlastní streamovací platformu jako Netflix nebo Apple TV+, ale v této oblasti působí spíše se službou Google TV, což je jen platforma a přímo nekonkuruje. Navíc by musel zainvestovat miliardy dolarů jako Apple. Navíc ani pro Apple to není úplně výdělečný byznys.

Dle dostupných informací se má produkční společnost 100 Zeros spíše zaměřovat na umisťování produktů od Googlu do filmů a seriálů. V podstatě za investici do produkce dostane Google svůj prostor pro prezentaci svých služeb a zařízení, tedy „product placement“. Právě toto dělá i Apple a jiné firmy, například Sony.

Ve výsledku bychom mohli produkty výdat častěji ve filmech a seriálech, tedy méně násilnou formou. Otázka je, jestli se 100 Zeros zapojí do produkce velkých blockbusterů.

Zdroj: neowin.net



Domů Články Google má novou společnost 100 Zeros, zaměřuje se na filmy a TV

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jaký operační systém používáte na mobilu? Android

iOS

Jiný (např. HarmonyOS)

Žádný, používám tlačítkový mobil Nahrávání ... Nahrávání ...