GARETT Kids Essa 4G jsou parádní chytré hodinky pro děti

Na trhu s chytrými hodinkami pro vaše ratolesti jen málokdy najdete produkt, co by splnil všechna vaše přání. Hodinky Kids Essa 4G od polské společnosti GARETT ale takový ideál opravdu představují. Kombinují totiž atraktivní design, moderní technologie a bezpečnostní funkce. Dětem i rodičům tak poskytují zábavu i řadu praktických nástrojů pro každodenní použití.

Design

Chytré hodinky Kids Essa 4G byly navrženy s ohledem na dětské potřeby, což poznáte hned po jejich vybalení. Hlavním prvkem hodinek je 1,83 palcový IPS dotykový displej, který nabízí dobrou čitelnost i na přímém slunci. Chráněn je proti rozbití robustním pouzdrem s vyvýšením kolem displeje, které ho tak chrání před poškrábáním. Pouzdro je vyrobeno z kvalitního lehkého plastu, a tak hodinky váží pouhých 55 gramů. Dětem tak nebude vadit ani jejich celodenní nošení.

Gumový řemínek „Kids Size“ je navržen speciálně pro drobná dětská zápěstí. Je opravdu měkký, pružný a zároveň odolný vůči potu. K dispozici jsou zákazníkům čtyři barevné varianty: černá, šedá, modrá a růžová, které se shodují i s barvou pouzdra. Na pravé straně pouzdra najdete hlavní zapínací tlačítko doplněné otočným tlačítkem, jež usnadňuje navigaci v menu.

Funkce

Hodinky běží na operačním systému Android, konkrétně tedy jeho verzi 8.1. Samozřejmostí je pak podpora češtiny v hodinkách i aplikaci (k dispozici je uživatelům i návod v češtině). Dále také Garett Kids Essa 4G disponují 4G konektivitou a slotem na nano SIM kartu. Díky tomu tak hodinky umožňují hlasové hovory, posílání SMS zpráv a dokonce i kompatibilitu s aplikací WhatsApp. Tyto funkce umožní dítěti zůstat v kontaktu s rodiči i bez mobilu. Super funkcí je také podpora videohovorů, díky čemuž se může dítě s rodiči nejen slyšet, ale i vidět.

Mimo tyto zmíněné komunikační funkce jsou ale zásadní funkce bezpečnostní. Mezi ně patří například GPS sledování. V reálném čase tak v rámci aplikace Garett Tracker můžete sledovat, kde se vaše dítě pohybuje. K dispozici je také nastavování bezpečnostních zón. Pokud je dítě opustí, dostanete prostřednictvím aplikace upozornění. Klíčovým prvkem je ale i tlačítko SOS. Po jeho stisknutí dokáží hodinky okamžitě odeslat svoji polohu a zavolat na nastavené nouzové číslo.

Děti si pak také vychvalují funkci Face Unlock, tedy odemčení hodinek skrze obličej. Jedná se o další přidanou vrstvu zabezpečení a dětem přijde téměř jako magie. Kromě bezpečnostních funkcí disponují hodinky ale i řadou zábavních prvků. Nabízí totiž například vestavěný fotoaparát, krokoměr, kalkulačku a jednoduché hry.

Pohodlí a použitelnost

Hodinky Kids Essa 4G byly navrženy s ohledem na dětskou ergonomii. Velký displej, řemínek akorát na dětské zápěstí a robustní pouzdro zajišťují opravdu pohodlné používání pro každé dítě. Celý systém je navíc opravdu intuitivní díky velkým ikonkám a jednoduchým menu, a tak se s ním děti naučí rychle pracovat.

Při běžném používání vydrží baterie kolem 3 až 4 dní. Čas nabíjení pak trvá přibližně dvě hodiny. Klíčová je ale aplikace Garett Tracker, tedy alespoň pro rodiče. Ta umožňuje sledovat polohu, nastavovat bezpečné zóny, spravovat kontakty a kontrolovat stav baterie. Aplikace je stabilní a funguje spolehlivě. V jejím uživatelském rozhraní se pak bez problému vyznají i méně technicky zdatné typy. Kdyby však přece jenom došlo k jakémukoliv problému s nastavováním hodinek, zákazníci mají možnost obrátit se na českou hotlinku, jež je k dispozici od pondělí do pátku od 8 až do 16 hodin, a to na čísle: +420 603 573 592

Cena a dostupnost

Ani cena vás od koupě chytrých hodinek společnosti Garett rozhodně neodradí. Kids Essa 4G totiž nabízí opravdu parádní poměr ceny ku množství funkcí a jen velmi těžko byste hledali vhodnější variantu.

V Česku jsou hodinky k dispozici zejména u dvou renomovaných společností, jako jsou Datart a Smarty. Jejich cena se pak pohybuje okolo 2290 korun českých.

Datart: Garett Kids Essa 4G

Smarty: Garett Kids Essa 4G

Závěr

Garett Kids Essa 4G jsou nepochybně vynikající hodinky pro děti ve věku kolem 6 až 10 let. Kombinují bezpečnost, komunikaci a zábavu v opravdu odolném provedení. Klid rodičů zajistí zejména funkce jako GPS sledování či SOS tlačítko. Děti pak mimo jiné pobaví například fotoaparát nebo hry.

Intuitivní ovládání, pěkná výdrž baterie a přívětivá cena dělají z chytrých hodinek Garett opravdu skvělou volbu. Hledáte-li tedy dárek pro své dítě a zároveň praktický nástroj pro komunikaci, vaše volba by měla být jasná.

