Google Keep konečně dostane formátování, na webu

Google má poměrně dost služeb a některé jsou jednoduché, ale o to praktičtější. Jednou z takových je i Keep, tedy služba na poznámky s funkcí synchronizace, ale není to jediná přednost. Mnoho zásadních novinek nebylo v poslední době představeno a dnes zde máme jedno oznámení, které spíše plní úkol z minulosti.

Keep a formátování

Samotná aplikace pro mobily Google Keep začala dostávat možnost formátování už v roce 2023. Bohužel webová verze nic takového neobsahovala, byť zde bylo několik náznaků, že bychom se mohli konečně dočkat. Až nyní Google oznamuje novinku pro webovou verzi.

Oznámení přišlo skrze blogový příspěvek na oficiálním kanálu společnost. Konkrétně se zde uvádí, že právě webová verze Keep dostane možnosti formátování, ale nečekejte nějaké zázraky. Funkcí je tolik jako v mobilní aplikaci. Můžete si nastavit hlavní nadpis, vedlejší, běžný text, silné písmo, kurzívu a také možnost vymazání formátování.

Google se rozhodně nepředal, ale na druhou stranu je aspoň dobře, že i po dlouhé pauze jsme se dočkali stejných možností na webu. Pokud novinku ještě nemáte, budete si muset počkat, případně se můžete pokusit vymazat dočasnou paměť prohlížeče.

