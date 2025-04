Vivo ukázalo cenově dostupný tablet Pad SE

Vivo Pad SE | Zdroj: Vivo

Jen pár dnů staré spekulace jsou naplněny a po boku tabletu Pad5 Pro se objevuje cenově dostupnější varianta s názvem Pad SE. Čínská společnost Vivo do zařízení nasadila nejen slušný displej, spolehlivý hardware nebo velkou baterii. To vše je uzavřeno do velmi jednoduše zpracované konstrukce. Nicméně velký otazník zatím visí nad celosvětovou dostupností.

Má co nabídnout

Přední část zabírá 12,3palcový LCD displej s 2,5K rozlišením či 90Hz obnovovací frekvencí. Ještě druhá verze s označením Soft Light má navíc speciální vrstvu, která hlavně výrazněji snižuje únavu očí a odlesky. Uvnitř se nachází čipset Snapdragon 4 Gen 2, 6/8GB operační paměť RAM vedle 128/256GB interního úložiště.

Baterie o velikosti 8 500 mAh podporuje technologii rychlého 15W nabíjení. Výrobce u ní dokonce slibuje přes 80 % původní kapacity po 1 500 nabíjecích cyklech. Z každé strany čeká jedna základní 5MPx kamerka. Předinstalovaná platforma OriginOS 5 obsahuje i nástroje určené ke studiu nebo jiné vzdělávací aplikace.

Ve zbytku výbavy můžeme narazit na čtyři reproduktory a tři barevné možnosti (modrá, šedá, titanová). Podle zvolené konfigurace se cena po přepočtu pohybuje v rozmezí od 2 999 do 5 400 Kč.

Zdroje: vivo.com.cn, gizmochina.com

