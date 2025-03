Robotaxi Waymo hlasí rekordní počet jízd za týden

Tak to je opravdu něco. Zatímco některé společnosti se přes veškeré snahy stále nemohou k autonomním vozidlům dostat, Waymo hlásí další úspěch. Robotaxíky společnosti totiž dosáhly obřího milníku, nad kterým zůstává rozum stát.

Společnost Waymo vlastněná technologickým gigantem Google hlásí famózní úspěch hoden veškerého respektu. O něm na svém profilu na sociální síti X informoval generální ředitel Googlu, Sundar Pichai.

V rámci aplikace Waymo One společnost za pouhý jeden týden zaznamenala více než 200 tisíc jízd ve svých autonomních taxi Jaguar I-Pace napříč městy Los Angeles, San Francisco a Phoenix. Podle Pichaie se tak jedná o více než dvacetinásobný nárůst jízd oproti roku 2023. Ještě v srpnu přitom Waymo oslavovalo 100 tisíc jízd za týden. Za pár měsíců tedy společnost dokázala tato čísla zdvojnásobit.

Exciting new @Waymo milestone: Waymo One is now serving 200k+ paid trips each week across LA, Phoenix and SF – that’s 20x growth in less than two years! Up next: Austin, Atlanta and Miami. pic.twitter.com/K2bENRTjik

— Sundar Pichai (@sundarpichai) February 27, 2025