Zdroj: 9to5Mac

Apple vydal novou aktualizaci aplikace Shazam, která přináší významné zlepšení synchronizace s hudebními službami Spotify a Apple Music. Verze 18.9 nyní umožňuje přidávat do playlistu „Moje hudba“ nejen skladby rozpoznané přímo v aplikaci, ale i ty, které byly identifikovány pomocí funkce Hudební rozpoznávání v Ovládacím centru, Siri nebo Zkratek.

Shazam přináší lepší synchronizaci a snadnější správu hudby

Nová verze Shazamu zjednodušuje ukládání objevených skladeb. Pokud jste dosud používali rozpoznávání hudby v Ovládacím centru i Shazam jako samostatnou aplikaci, rozpoznané skladby se dříve neukládaly do jednoho seznamu. To se nyní mění – všechny nalezené písně se automaticky přidají do vašeho seznamu „Moje hudba“ na Apple Music nebo Spotify.

Abychom zajistili správnou synchronizaci, stačí v nastavení aplikace Shazam vypnout a znovu zapnout možnost „Synchronizovat vaše skladby“. Uživatelé Spotify pak možná budou muset aplikaci restartovat, aby se playlist aktualizoval.

Apple zároveň upozorňuje, že pro zachování přehledu o všech rozpoznaných skladbách mezi zařízeními je vhodné zapnout synchronizaci s iCloudem v nastavení Shazamu. To zajistí, že o žádné z vašich dříve nalezených písní nepřijdete, ať už používáte iPhone, iPad nebo jiné Apple zařízení.

Nejnovější verzi Shazam 18.9 lze nyní stáhnout v App Store. Pokud si chcete vychutnat lepší synchronizaci a jednodušší správu playlistů, doporučuje se aplikaci co nejdříve aktualizovat.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů Články iOS Apple vylepšuje Shazam: lepší synchronizace se Spotify a Apple Music

Předchozí článek Recenze Xiaomi Redmi Note 14 – král nejlevnějších telefonů Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama