První dojmy Xiaomi 15 a 15 Ultra – panečku to je ale batoh na zádech [preview]

Xiaomi dnes v Barceloně uvádí Xiaomi 15 a Xiaomi 15 Ultra pro evropský trh. My máme obě novinky už v redakci a tak si pojďme říct, co je nového a jaké jsou naše první dojmy. Nová Ultra bude zcela určitě atakovat na pozici fotomobilu roku s obrovským batůžkem na zádech. Menší Xiaomi 15 zase zaujme příjemně kompaktnějšími rozměry.

První dojmy Xiaomi 15 Ultra

Začneme modelem Xiaomi 15 Ultra, to bude letos pravděpodobně to úplně nejlepší Xiaomi. Na zádech má podobně jako vloni velký kruhový fotomodul, tentokrát s červeným kroužkem. Ten má trochu jiné uspořádání objektivů a nejvíce mě zaujal jeho periskopický teleobjektiv. Jeho objektiv je opravdu masivní a hluboký.

Ono také ukrývá největší senzor pro teleobjektiv, který snad kdy v telefonech byl. Samotný senzor za ním je letos větší (1/1.4″ vs. 1/2.51“) a má nově 200 MPx. Paradoxně má o něco menší přiblížení, a to 4,3násobné versus pětinásobné vloni. To by ale vzhledem k většímu senzoru a rozlišení vůbec nemělo vadit.

Samotné tělo působí velmi kvalitně s bytelným hliníkovým rámem. Líbí se mi vroubkované tlačítko pro zapnutí. Záda jsou v případě naší černé varianty skleněná a matná. V prodeji bude u nás ještě bílá a pak asi nejzajímavější verze s názvem Silver Chrome. Ta kombinuje polyuretanovou kůži a skelná vlákna. Tuhle verzi jsme ale zatím v ruce neměli. Jistou zajímavostí je krycí sklo Gorilla Glass 7i na skle fotomodulu.

Čelní krycí sklo je mírně zaoblené na všechy stranách a příjemně přechází v bok zařízení. Ten je plochý. Telefon to není malý, úhlopříčkou 6,73 rozhodně patří mezi ty největší. Do ruky padne dobře, jen ten modul na zádech pocítíte. Mírnému převažování na horní straně se výrobce nevyhnul.

Zpět ale k fotoaparátu. Stále tu máme hlavní snímač typu velikosti jednoho palce s rozlišením 50 MPx. Stejné rozlišení má pak také ultra širokoúhlý snímač a druhý teleobjektiv s ohniskem 70 mm. Poměrně příjemnou novinkou je možnost nahrávat periskopickým teleobjektivem 4K video při frekvenci 120 snímků za sekundu.

Stejně jako Xiaomi 14 Ultra také novinka dostane příslušenství v podobě Photography Kit Legend Edition. Díky němu připojíte na telefon 67mm filtry a dostanete také příjemný grip s ovládáním a 2000 mAh baterii.

Samotné Xiaomi 15 Ultra nabízí v Evropě baterii o kapacitě 5410 mAh a je poněkud škoda, že 6000mAh verze se k nám nedostane. Hnacím motorem je Snapdragon 8 Elite. Systémem je HyperOS 2 s Xiaomi Hyper AI funkcemi.

Specifikace Xiaomi 15 Ultra

displej: 6,73 palců, 3100 x 1440 pixelů (2K), M8 12-bit OLED 20:9 LTPO, 1-120Hz, až 3200 nitů, Xiaomi Ceramic Glass protection 2.0

procesor: Snapdragon 8 Elite

12/16 GB LPPDDR5x RAM

úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.0

Dual SIM (nano + nano)

Xiaomi HyperOS 2.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, Hyper OIS 50 MPx, 115°, 5cm super makro 50 MPx, 3x telefoto, OIS 200 MPx, 4,3x, periskopický přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio, stereo

IP68

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC

rozměry: 161,3 × 75,3 × 9,35 mm; 229 gramů

baterie: 5410 mAh (EU verze) / 6000 mAh (Čína) + 90W USB C, 80W bezdrátově

Xiaomi 15

Základní model Xiaomi 15 nabízí kompaktnější konstrukci v čele s 6,36palcovým displejem. Pochválit musím líbivě tenké rámečky o velikosti 1,38 mm. To Xiaomi umí a už jeho předchůdci měli krásně tenké rámečky.

Hliníkový rám je matný a jeho zadní hrana je příjemně zaoblená. Navazuje tak na matná skleněná záda. Telefon bude v Česku k dostání v námi testované bílé, která vypadá velmi elegantně. Dále bude v nabídce černá a zelená. Modul fotoaparátu má čtvercový tvar a schovává tři fotoaparáty, jakkoliv na první pohled jsou vidět čtyři.

Xiaomi 15 nabízí tři 50MPx snímače, přičemž ten hlavní největší je přeci jen o maličko menší než u Ultra modelu. To je poměrně logické, modul fotoaparátu z těla tak nevystupuje. Stále je tu nicméně také teleobjektiv s ohniskem 60 mm s podporou focení makro snímků od 10 centimetrů, což je za mě skvělá věc a mnoho mobilů ji stále nemá.

Systém a procesor je stejný, takže tu máme také nejlepší Snapdragon a to verzi 8 Elite. Ta je zde doplněna 12 GB operační paměti. Baterie má překvapivě podobnou velikost jako u většího bratříčka, nabízí 5240 mAh.

Specifikace Xiaomi 15

displej: 6,36 palců, 2670 x 1200 pixelů (1,5K), M9 12-bit OLED 20:9 LTPO, 1-120Hz, až 3200 nitů, Xiaomi Ceramic Glass protection 2.0

procesor: Snapdragon 8 Elite

12/16 GB LPPDDR5x RAM

úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.0

Dual SIM (nano + nano)

Xiaomi HyperOS 2.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, Hyper OIS 50 MPx, 115°, 5cm super makro 50 MPx, 2,6X telefoto, OIS přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio, stereo

IP68

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC

rozměry: 152,3 × 71,2 × 8,08 mm; 181 gramů

baterie: 5240 mAh (EU verze) / 5400 mAh (Čína) + 90W USB C, 50W bezdrátově

Cena a dostupnost

Xiaomi 15 Ultra je v prodeji ode dneška a to ve třech barvách Black, White a Silver Chrome. Úložiště se nabízí jen v jedné velikosti:

16 + 512 GB: 34 999 Kč

Menší Xiaomi 15 bude dostupné také od dnešního dne a to za následující ceny:

12 + 256 GB: 22 499 Kč

12 + 512 GB: 24 999 Kč

Telefony začínáme testovat a na výkon fotoaparátu Xiaomi 15 Ultra jsme sami zvědavi. V blízkých týdnech se tak můžete těšit na recenzi.



