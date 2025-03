Honor do řady Play 60 zařadí dalšího zástupce

Honor Play 60 Plus | Zdroj: Honor

Méně známá řada Play 60 do dnešní doby obsahuje pouze jediného zástupce s přídomkem Plus. To by čínská firma Honor měla změnit už v nadcházejících hodinách či dnech. Nejnovější únik přibližuje model ukrytý pod kódovým označením NIC-AN00 a v konečném výsledku údajně půjde o základní přírůstek nesoucí název Play 60.

Spolehlivý základ

Telefon v přední části nejspíš nabídne 6,61palcový LCD displej s HD+ rozlišením a proděravělý otvor pro obyčejnou 5MPx selfie kamerku. Hlavní výkon si pod křídla vezme čipová sada Dimensity 6300 od MediaTeku, 6/8/12GB operační paměti RAM po boku 128/256GB interního úložiště. Článek baterie o velikosti 6 000 mAh se bude snažit uspokojit alespoň technologií rychlého 15W nabíjení.

Žádný přepych nezíská ani zadní strana, kde v podstatě bude pouze jeden 13MPx objektiv fotoaparátu a přisvětlovací LED blesk. Součástí softwarové stránky se stane operační systém Android 15 pod předinstalovanou platformou MagicOS 9.0. Do výpisu ještě můžeme přidat boční skener otisků prstů nebo tři barevné varianty (Moyan Black, Yulong Snow, Xiaoshan Green).

Nejnižší konfigurace (6+128 GB) po přepočtu vyjde na cca 5 418 Kč a nejvyšší varianta (12+256 GB) půjde pořídit za cca 8 288 Kč. Později bychom měli také poznat zástupce s názvem Play 60m.

