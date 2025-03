Apple údajně chystá nákup NVIDIA AI serverů za 1 miliardu dolarů

Zdroj: Business Today

Apple se připravuje na výrazný krok ve své AI strategii. Podle nejnovější analytické zprávy společnost plánuje investici až 1 miliardy dolarů do nákupu špičkových AI serverů NVIDIA, čímž signalizuje, že své místo v generativní AI nechce nechat konkurenci.

Apple údajně objednává stovky serverů NVIDIA GB300 NVL72

Podle analytika Anandy Baruaha z Loop Capital, kterého cituje Investor’s Business Daily, je Apple v procesu objednávání přibližně 250 serverových jednotek NVIDIA GB300 NVL72, jejichž cena se pohybuje mezi 3,7 až 4 miliony dolarů za kus. Celková hodnota této transakce by se tak mohla vyšplhat až na 1 miliardu dolarů, čímž by Apple jasně vstoupil do ligy technologických gigantů masivně investujících do AI infrastruktury.

Zpráva rovněž uvádí, že Apple spolupracuje na stavbě těchto výpočetních clusterů se společnostmi Dell Technologies a Super Micro Computer (SMCI) – dvěma hlavními dodavateli serverového hardwaru. „Apple je oficiálně ve hře o velké AI clustery a Dell se Supermicro jsou klíčoví partneři,“ uvedl Baruah.

Zatím není zcela jasné, k jakému konkrétnímu účelu servery slouží, ale vše nasvědčuje tomu, že půjde o AI clustery pro trénování velkých jazykových modelů (LLM) – tedy stejný typ technologií, jaké využívá ChatGPT, Gemini nebo Claude. Apple už dříve naznačil, že pracuje na vlastních serverových čipech pro AI, ale zdá se, že vývoj buď zpomaluje, nebo firma nechce riskovat ztrátu pozice a volí kombinaci vlastních a hotových řešení od NVIDIA. Nákup GB300 NVL72 – špičkových systémů optimalizovaných pro generativní AI – ukazuje, že Apple si buduje kapacity pro vývoj vlastních modelů, případně přizpůsobení otevřených systémů na míru svým potřebám.

Zatímco Apple byl dosud v oblasti generativní AI opatrnější než Google, Microsoft nebo Meta, tato investice naznačuje zásadní změnu tempa. Firma zjevně nechce zůstat pozadu, ať už půjde o zlepšení Siri, vývoj vlastních AI asistentů nebo integraci umělé inteligence napříč svými zařízeními. Apple totiž v poslední době čelí interním tlakům na vývoj AI, díky kterému začaly padat i hlavy a jak se zdá, nyní se snaží dohnat ztracený čas.

