Honor naskakuje, nabídne 7 let aktualizací

Skoro by se dalo říci, že Google způsobil malou revoluci, když se rozhodl nabídnou velmi dlouhou softwarovou podporu pro své mobily. Konkrétně nyní deklaruje, že novější Pixely budou dostávat aktualizace po dobu sedmi let, ale nejde jen o bezpečnostní záplaty, ale rovnou o plnohodnotné verze systému. Samsung se přidal a například nedávné novinky Galaxy A26, A36 a A56 mají podporu po dobu 6 let. Nyní se přidává Honor.

7 let aktualizací

Honor na veletrhu MWC oznámil začátek rozšiřování softwarové podpory pro své mobilní telefony. V tomto případě nemusíme čekat na nová zařízení. Oznámení se vztahuje i na Honor Magic7 Pro (recenze), který byl uveden v lednu pro náš trh.

Bohužel je to zatím jediný mobil, který má přislíbenou takto dlouhou softwarovou podporu. Zde nejde jen o bezpečnostní aktualizace. Po celou dobu má dostávat i plnohodnotné verze systému. Samozřejmě je otázka, jak rychlý bude Honor, jelikož mnohdy má dostupnost nové verze zpoždění i několik měsíců od vydání stabilní verze Googlem.

Honor plánuje postupně rozšiřovat takovou podporu i na další zařízení, ale celkem pochybujeme, že se něčeho takového dočkáme u levnějších mobilů. Asi na nějakou dobu bude dostupnost jen pro top modely a pak se možná dočkáme i u střední třídy.

