Samsung představil Galaxy A06 5G, základ se 4letou softwarovou podporou

Nedávno Samsung uvedl v relativní tichosti model Galaxy F06. Tehdy jsme odhadovali, že se bude jednat o základ k uvedení Galaxy A06 5G, což se nyní potvrzuje. Je pravdou, že základní Galaxy A06 4G byl uveden před rokem a dnes zde máme v podstatě pokračování.

Pokud vezmeme samotné specifikace novinky A06 5G a porovnáme je s F06 5G, tak zde skoro jakékoliv rozdíly nenajdete. Rozměry i hmotnost jsou stejné, stejně jako většina specifikací. I tak A06 5G nabízí vyšší obnovovací frekvenci displeje. Je zde 90Hz panel. Také Samsung zmiňuje certifikaci IP54, takže nějaké střetnutí s vodou a prachem neublíží mobilu.

Co se týče softwarové podpory, tak Samsung nabízí 4 roky. Galaxy A06 5G přichází s Androidem 15 a takto by se měl dočkat Androidu 16, 17, 18 a 19, což je úctyhodné u mobilu této třídy. Bohužel specifikace řadí tento mobil stále do nejnižší třídy, což dokazuje například jen HD rozlišení displeje.

Cena tohoto mobilu není známá pro náš trh, ale v Indii vychází v přepočtu přibližně 2 900 Kč bez nějaké zaváděcí akce, ale to se bavíme jen o základní verzi s 64 GB prostoru pro data.

Specifikace Samsung Galaxy A06 5G

displej: 6,7 palců, 720 x 1600 pixelů (HD+), LCD, 800 nitů, 90 Hz

procesor: MediaTek Dimensity 6300

4/6 GB LPDDR4X RAM

úložiště: 64/128 GB + microSD

Android 15 + OneUI

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack

IP54

5G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB Type-C

rozměry: 167,3 x 77,3 x 8 mm; 191 gramů

baterie: 5000 mAh + 25W

