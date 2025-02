Microsoft Office nově i ve verzi zdarma, ale je zde několik omezení

Surface Laptop Go 2; Zdroj: Microsoft

Kancelářský balík Microsoft Office je tak trochu etalonem a mnoho lidí nedá dopustit na tento software, byť zde existují alternativy, které jsou zdarma. Microsoft se snaží spíše přejít na systém předplatného, v rámci kterého dostane i štědré cloudové úložiště, ale i tak se stále nabízí i varianty, které jednou zaplatíte a zůstanou vám. Jejich cena začíná těsně pod hranicí čtyř tisíc, ale je zde dokonce verze zdarma.

Microsoft Office za reklamu

Microsoft o ní vůbec neinformoval a prostě jen tak začala existovat. Stačí si stáhnout z obchodu balík Office a následně při kroku, kdy se máte přihlásit nebo vytvořit si účet, tak jen dáte přeskočit.

Následně tedy stačí jen vybrat verzi zdarma, díky čemuž nemusíte za nic platit. Samozřejmě to má své podmínky. Office začnou zobrazovat reklamu a každou hodinu se spustí video reklama, přibližně. Nejde také ukládat lokálně, tedy do počítače, jen do cloudového prostoru od Microsoftu.

Navíc jsou omezeny i další funkce, zejména ty pokročilejší. Microsoft se k této novince stihl vyjádřit pro zahraniční redakce a uvedl, že se jedná o pilotní program, což je pochopitelné. Společnost si musí zjistit, jak moc vydělá na reklamách a případně kolik uživatelů takto přesvědčí k zakoupení předplatného nebo plnohodnotné licence.

Aktuálně testování probíhá jen na operačním systému Windows, ale pokud dopadne dobře, mohla by se tato možnost dostat i na další platformy.

