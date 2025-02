Grok 3 dostává hlasovou funkci

Zdroj: xAI

Nedávno jsme se dočkali Grok 3, což je nejnovější AI model společnosti xAI a již nyní je dostupný zdarma v rámci samostatné aplikace nebo v aplikaci X stejnojmenné sociální sítě. Do této chvíle se jednalo jen o chatbota, ale nově se začíná testovat i hlasová interakce.

Hlasový asistent

K oznámení samozřejmě došlo na sociální síti X a stejně jako Grok 3 jako takový, i hlasový asistent je zdarma, aspoň pro tuto chvíli. Nachází se ale v testovací fázi a dostupnost ještě není kompletní, respektive je k dispozici menší skupině uživatelů, která se postupně zvětšuje. Bohužel zatím nevíme, jestli se nabízí jen v angličtině, nebo se nabízí i jiné jazyky, případně jaký bude plán rozšiřování.

V rámci beta verze jsou k dispozici dva hlasy. První se jmenuje Ara a má se jednat o pozitivní ženský hlas. Druhý se jmenuje Rex, která je mužský a klidný. Kromě toho jsou zde na výběr osobnosti, jako například nejlepší přítel, génius, romantický a další dvě, které jsou pojmenované jako Stoner a Unhinged. První by měl být lehce arogantní, druhý pak spíše vtipný.

Mělo by se jednat o první iteraci hlasové verze Groku, ale ačkoliv se nabízí nově hlas, tak stále nebude možné aplikaci nastavit jako hlasový asistent v mobilu. To by se mohlo objevit až časem, tedy minimálně na Androidu.

Zdroj: ubergizmo.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama