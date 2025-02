Zdroj: MacRumors

Apple nyní umožňuje převod digitálních nákupů mezi účty, má to ale omezení

Apple překvapivě umožní uživatelům převádět digitální nákupy na jiný Apple účet. To znamená, že si budete moci přesunout aplikace, hudbu a další obsah, který jste zakoupili. Zní to jako skvělá zpráva, ale samozřejmě to má svá ale.

Převod nákupů v rámci dvou Apple účtů?

Největší omezení je, že převod lze provést pouze ze sekundárního účtu na primární. Primární účet je ten, který je přihlášen k iCloudu a většině služeb. Sekundární účet je pak ten, který používáte pro „Média a nákupy“. Pokud tedy máte dvě Apple ID a jedno z nich bylo určeno pouze pro nákupy, nyní máte možnost sloučit je do jednoho.

Apple neumožňuje tento převod v EU, Velké Británii a Indii z důvodů, které nejsou zcela jasné. Pokud jste tedy uživatel z některé z těchto oblastí, máte smůlu.

Je to opravdu tak jednoduché? Ne. Přesun nákupů je podle očekávání zbytečně komplikovaný. Proces obsahuje mnoho kroků a podmínek, které je nutné splnit. Pokud se nacházíte ve velmi specifické situaci, kdy máte dvě Apple ID, možná se vám převod vyplatí.

Pokud se na tento krok chystáte, doporučujeme si pečlivě projít oficiální postup Apple, protože je zde mnoho předpokladů a omezení.

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Apple nyní umožňuje převod digitálních nákupů mezi účty, má to ale omezení

Následující článek Vodafone vylepšuje a rozšiřuje Roaming na den Předchozí článek Apple má problém a taky novou aplikaci [podcast] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama