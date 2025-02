Amazon Appstore pro Android končí

Zdroj: howtogeek

V roce 2013 jsme se dočkali dostupnosti Amazon Appstore pro Android v Česku, tedy alternativního obchodu. Od té doby se tento prostor pro aplikace a hry dočkal mnoha titulů. Například hned následující rok Amazon měl k dispozici 240 000 aplikací. V Amazon Appstore bylo možné získat některé aplikace a hry zadarmo v rámci speciálních akcí. Současně se jednalo o předzvěst vlastního mobilu od Amazonu, ale nakonec se jednalo o čistý neúspěch. Obchod ale nadále fungoval.

Po čtrnácti letech fungování jsme se dočkali oznámení, že Amazon Appstore letos skončí. Datum konce je nastaveno na 20. srpna. Od tohoto momentu již nebude možné stahovat aplikace a ani hry. Co se týče těch, které mají uživatelé nainstalované, tak budou normálně fungovat, jen nebudou dostupné aktualizace.

V případě aplikace a her, které byly jednorázově zaplaceny, tak zde nebude možný jen tak přechod na verzi z Obchodu Play. Pakliže je zde ale nějaký forma předplatného, asi to bude možné. V případě interní měny Amazon Coins, tak došlo dnes k zastavení nových nákupů a stávající zakoupené Amazon Coins je nutné utratit do 20. srpna. Pokud to uživatelé nezvládnout, Amazon vyplatí tuto měnu uživatelům v kurzu 100 Amazon Coins na 1 dolar.

Tato změna se týká ale jen těch, co si Amazon Appstore nainstalovali manuálně na své zařízení. V případě Fire Tablet, Fire TV a dalších produktů od Amazonu bude Amazon Appstore stále fungovat.

