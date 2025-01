OpenAI v ChatGPT zavádí funkci Tasks: plánování připomínek a opakujících se úkolů

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic

OpenAI představuje novou beta funkci s názvem Tasks, která umožňuje uživatelům plánovat připomínky a opakující se požadavky prostřednictvím ChatGPT. Tato novinka je k dispozici uživatelům tarifů ChatGPT Plus, Team a Pro a postupně se rozšiřuje po celém světě pro všechny předplatitele.

Do ChatGPT přichází funkce Tasks

Nová funkce Tasks umožňuje nastavit jednoduché připomínky, jako například: „Připomeň mi za šest měsíců, že mi vyprší platnost pasu.“ ChatGPT poté uživatele upozorní prostřednictvím push notifikace na platformě, kde je funkce aktivní. Další možností je vytvořit opakující se požadavky, například: „Každý pátek mi sestav víkendový plán na základě mé polohy a předpovědi počasí,“ nebo „Každé ráno v 7:00 mi připrav přehled aktuálních zpráv.“

První krok k AI agentům?

Podle generálního ředitele OpenAI, Sama Altmana, je rok 2025 klíčový pro vývoj takzvaných AI agentů, tedy systémů schopných jednat samostatně. Tasks představuje první krok tímto směrem – byť zatím ve velmi omezené podobě. Funkce nabízí jednoduché, ale praktické možnosti, které uživatelé očekávají od moderních digitálních asistentů, jako je Siri nebo Alexa.

Zajímavostí je plánování specifických informačních požadavků, což dřívější asistenti nedokázali. Například lze ChatGPT instruovat, aby jednou měsíčně zkontroloval dostupnost vstupenek na koncert oblíbeného interpreta, nebo sledoval konkrétní informace na internetu.

Jak funkci Tasks aktivovat?

Tasks lze aktivovat prostřednictvím nabídky „Go with scheduled tasks“ v rozhraní ChatGPT. Po výběru mohou uživatelé jednoduše zadat, jakou připomínku nebo úkol chtějí vytvořit. V některých případech může ChatGPT sám navrhnout vhodné úkoly na základě probíhající konverzace.

Správa připomínek a úkolů je možná přes libovolnou platformu, do které je ChatGPT integrován, nebo prostřednictvím specializované záložky Tasks Manager, která je momentálně dostupná pouze ve webové aplikaci.

Omezení a budoucí rozvoj

Funkce Tasks zatím nemá schopnost kontinuálně sledovat informace nebo provádět automatizované nákupy. To znamená, že ChatGPT sice může každý měsíc kontrolovat dostupnost vstupenek, ale nemůže je zakoupit ani okamžitě informovat o jejich uvolnění. OpenAI však plánuje tento systém dále rozvíjet.

Během beta období OpenAI zjišťuje, jak uživatelé funkci Tasks využívají, aby ji v budoucnu nabídlo širšímu publiku, včetně mobilních aplikací a bezplatné verze ChatGPT.

AI asistenti a jejich limity

I přes obrovský pokrok stále AI asistenti, včetně ChatGPT, zápasí s jednoduchými úkoly, které snadno zvládají běžné smartphony, například nastavení časovače nebo budíku. Vývojáři jako OpenAI a Google pracují na efektivních řešeních, která tyto nedostatky překonávají.

Do budoucna OpenAI plánuje nasazení pokročilejších systémů, například agenta Operator, který by mohl psát kód nebo rezervovat cestování. Tato technologie je podle dostupných zpráv ve vývoji a mohla by být uvedena již v následujících týdnech.

Funkce Tasks je ukázkou kontrolovaných možností nezávislého jednání AI asistentů. OpenAI však čelí výzvám v oblasti bezpečnosti a etiky při zavádění těchto systémů. Nadcházející měsíce tak budou klíčové pro další rozvoj a využití ChatGPT jako komplexního digitálního pomocníka.

Zdroj: techcrunch.com



