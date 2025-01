Cesta Tesly k autonomnímu řízení

Zdroj: Shop4Tesla

V rychle se rozvíjejícím světě automobilových technologií se pomalu, avšak jistě stávají systémy asistence řidiče standardem moderních vozidel, ať už se spalovacím či elektrickým pohonem. Mezi nimi pak vyniká Schopnost plně autonomního řízení (Full Self-Driving) od kalifornské Tesly, která nabízí řadu pokročilých funkcí zvyšujících pohodlí i bezpečnost na silnicích. Jaké jsou současné schopnosti a omezení autonomního řízení od Tesly a jaké technologie k němu společnost využívá?

Autonomní řízení je velké sousto

Sestrojit auto, které dokáže samo řídit a bezpečně navigovat silnicemi za každých podmínek je jedním z nejambicióznějších cílů moderního automobilového průmyslu a světa vůbec. Myšlenka vozidla, jenž tohle všechno zvládne fascinuje laiky i inženýry již desítky let. Díky obrovskému pokroku na poli s umělou inteligencí, senzorovými systémy a strojovým učením se tato otázka v poslední dekádě otevřela i v praxi.

Přeskočíme ale do současnosti, kdy v roce 2025 již máme k dispozici existující flotily autonomních taxíků brázdící velkoměsta Spojených států amerických od společností Cruise a Waymo. Právě tyto dva podniky společně s Teslou razí cestu vpřed. Dosažení plné autonomie vozu je ale těžší než se může zdát. Přesvědčil se o tom i generální ředitel Tesly, Elon Musk, který v roce 2013 uvedl, že jeho automobilka do roku 2016 postaví právě takový vůz. O téměř dvanáct let později zůstává jeho slib stále nenaplněn.

Funkce autonomního řízení od Tesly

Zpravidla se úroveň autonomního řízení dělí na pět stupňů, dle toho jak moc musí člověk do řízení zasahovat. Podle oficiálních dokumentů ale systém kalifornské automobilky stále zůstává na druhé úrovni, což znamená, že je potřeba neustálý dohled řidiče, který musí být za všech okolností kdykoliv připraven převzít kontrolu.

Dnešní Schopnost plně autonomního řízení od Tesly i přesto zvládá pěknou řádku věcí. Základem jsou funkce jako adaptivní tempomat, automatické řízení v pruzích, vyparkování či přivolání vozu. Autonomní řízení ale dokáže i měnit pruhy při předjíždění na dálnici, rozpoznávat značky a navigovat složité křižovatky či kruhové objezdy. V poslední době začaly samořídícíse Tesly zvládat i nečekané situace, jako například když do silnice těsně před vámi najednou začne couvat vozidlo z vjezdu rodinného domu.

Komplexní obraz okolního prostředí, který umožňuje vozu reagovat v reálném čase v současnosti zahrnuje pouze kamery. Ultrazvukové senzory Tesla odstranila mezi lety 2021 a 2022, čímž vyvolala vášnivé diskuze. Musk ale veřejnost ubezpečil, že se jedná o nejlepší řešení pro Teslu. 360stupňový obraz okolo vozu pak vyhodnocuje speciální neuronová síť, která se neustále učí a zlepšuje na základě dat z milionů vozidel Tesla po celém světě.

Budoucnost a kontroverze

Budoucnost Schopnosti plně autonomního řízení slibuje plnou autonomii, která umožní vozidlům jezdit bez jakýchkoliv zásahů řidiče. Podle Muska se tomuto bodu Tesla nevyhnutelně blíží. Je třeba však myslet na jeho časté přehánění termínů. Před automobilkou také leží řada překážek, a to nejen technických, ale i právních či etických.

Problém tvoří i kontroverze týkající se bezpečností systému. Data ale již nyní hovoří opravdu jasně. Ve třetím kvartálu zaznamenala Tesla jednu nehodu na každých 7,08 milionů ujetých mil, při kterých řidiči používali Schopnost plně autonomního řízení. Dle nejnovějších údajů Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) přitom dojde k automobilové nehodě přibližně každých 670 tisíc mil. Je však pochopitelné, že jediná statistika na situaci nic nezmění. Jak rychle se podaří překonat nejenom regulační překážky tedy zůstává otázkou.

