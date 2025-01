ARM možná lehce otřese s trhem, a to nejen mobilů

Zdroj: ARM

ARM je sice název architektury pro procesory, ale současně se jedná o relativně malou britskou společnost, která hraje důležitou roli v oblasti procesorů. Vyvíjí ARM architekturu, výpočetní jádra, grafická a další komponenty, přičemž následně licencuje tuto technologii a dodává ji firmám jako Apple, Samsung, Qualcomm atd. Následně za každý prodaný čip získá menší poplatek.

Asi byste si řekli, že se jedná o zlatý důl, ale ve srovnání s jinými firmami jsou tržby relativně malé. Za rok 2024 to bylo 3,23 miliard dolarů. Když to srovnáte právě s výše uvedenými společnostmi, jde spíše o drobné, a přitom se jedná o velmi důležitou a klíčovou společnost. I proto se pracuje na strategii zvýšení příjmů.

Trochu vyšší poplatky

Reuters přichází se správou odhalující některé skutečnosti kolem dění ve společnosti a s návazností na nedávný soudní spor firem ARM a Qualcomm. V něm šlo o licenční poplatky a používání technologií, zejména v návaznosti na odkoupení společnosti Nuvia. V něm vyhrál Qualcomm, který tak nemusel znovu vyjednávat novou licenční dohodu. ARM tak chtěl získat více finančních prostředků.

Dozvěděli jsme se ale o snahách navýšení poplatků. Mělo by se jednat o růst 300 %, ale nebylo by to skokové navýšení. Spíše se jedná o plán postupného růstu. Tento plán by měl přinést 1 miliardu dolarů navíc, a to ročně. Samozřejmě tu jde o zisk, ale také o finance na další vývoj a projekty, které chce ARM realizovat.

Právě samotné projekty se nemusí týkat jen vývoje architektury. ARM zvažuje nebo možná už pracuje i na vlastní procesoru, který by následně prodávat ve formě plánů jiným výrobců. Asi nelze předpokládat, že by si ho zakoupily firmy jako Apple nebo Qualcomm, když si umí navrhnout své vlastní řešení, ale menší hráči by mohli uvítat tuto možnost.

Zatím není jasné, o kolik se budou zvyšovat poplatky za technologie firmy ARM, případně kdy se tak stane. Samotný cenový dopad může být nízký na jednotlivá zařízení, ale firmy se budou zdráhat platit více. Je možné, že se rozehraje více soudních přestřelek, ale také se nabízí možnost, že firmy urychlí vývoj jiných architektur, jako je třeba RISC-V.

Zdroje: techradar.com, reuters.com



Domů Články ARM možná lehce otřese s trhem, a to nejen mobilů

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama