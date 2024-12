Poplatky za mobily zatím v nedohlednu, OSA si počká na zlatou žílu

Zdroj: Imagen

Nedávno jsme vás informovali, že Ochranný svaz autorský (OSA) chce uplatnit poplatky za dovezené smartphony na český trh. Konkrétně by se mělo jednat o částku 1,5 Kč za gigabajt, maximálně však 90 Kč za smartphone. Sice již nyní OSA má jednat s dodavateli mobilů, ale zatím se nic měnit nebude.

Ministerstvo vyčká

OSA již nyní má poplatky za CD, DVD a jakékoliv úložiště, tedy SSD, HDD, microSD atd., jelikož na daném úložišti se může nacházet dříve nebo později autorsky chráněný obsah. Zde se ale neřeší, jestli na to máte právo, nebo nikoliv, automaticky všichni platí, což se dá považovat, že OSA o každém uvažuje jako o pirátovi.

Nový poplatek za smartphony ale OSA nemůže aktuálně vymáhat, jelikož platí výjimka z roku 2006 na mobilní telefony. Zde je dokonce soudní řízení mezi Vodafonem a OSA, jelikož svaz chtěl po operátorovi informace o mobilech v jeho síti za nějaký časový úsek. To ale Vodafone odmítl a OSA podala žalobu. Sice dva soudy byly ve prospěch operátora, celý spor se dostal až k Nejvyššímu soudu. Ten následně konstatoval, že výjimka neplatí na smartphony, ale to ještě není vše.

„Shora uvedená výjimka se tudíž zásadně nemůže uplatnit pro výrobky označované v běžném obchodním styku jako tzv. chytré mobilní telefony vyznačující se standardní uživatelskou schopností rozmnožování záznamů, včetně záznamů děl pro osobní potřebu jejich uživatelů, a to vzhledem k tomu odpovídajícímu implementovanému digitálnímu paměťovému zařízení, zařízení umožňujícímu přístup ke zdrojům pořizování rozmnoženin (včetně připojení k síti Internet), způsobilému uživatelskému rozhraní a účinnému softwaru.“ Nejvyšší soud

Spor jako takový se vrací před Městský soud v Praze, který bude muset znovu rozhodnout. Právě to je klíčové, jak nám potvrdilo ministerstvo kultury:

„Ministerstvo kultury vyčká na finální pravomocné rozhodnutí soudu v této věci a pak zváží další postup. V tuto chvíli považujeme za předčasné předjímat další vývoj.“ Zechmeisterová Jana, Tiskové oddělení MK

Ministerstvo tedy bude čekat na finální rozhodnutí, což se ale může protáhnout i na několik let. Sice 90 Kč není mnoho, ale jde zde také o to, že OSA chce poplatky zpětně, což by mohlo způsobit finanční potíže dodavatelům, zejména těm menším.

Pokud nakonec OSA vyhraje ve všech okolnostech, bude vybírat poplatky z poměrně dobrého trhu. Na celou situaci se dá ale dívat z jiného úhlu pohledu. Pokud si platíte streamovací službu, platíte skrze předplatné autorské poplatky. Nemusíte poslouchat českou tvorbu, i tak zaplatíte jeden poplatek navíc v ceně mobilu a automaticky.

Zdroje: info.cz, lupa.cz



