OSA chce poplatky za smartphony, které se dovezou do Česka

Autorská práva se řeší každou chvíli, zejména tedy u online služeb, kde jde mimo jiné vidět značný pokrok. Například Youtube má poměrně robustní systém na ochranu autorských práv, a to i tvůrců jako takových. I tak zde máme organizace, jako je například OSA (Ochranný svaz autorský). Ta si nyní brousí zuby na nový poplatek.

Poplatek nebo daň

OSA chce dosáhnout uvalení poplatků na smartphony, které jsou dovezeny do Česka a mohou být využívány k ukládání, sdílení a kopírování hudby, filmů, obrázků nebo knih. Aktuálně se nic neplatí, jelikož platí výjimka z roku 2006. OSA argumentuje, že výjimka platí na běžné tlačítkové mobily a nikoliv na smartphony. Samozřejmě s tím nesouhlasí samotní dovozci či výrobci.

Cílem organizace je dosáhnout na poplatek ve výši 1,5 Kč za každý gigabajt, maximum by pak bylo 90 Kč. To znamená, že každý mobil by lehce zdražil. Sice se nejedná o nějak vysokou sumu, ale otázkou je, jestli mají všichni platit další poplatek za autorská díla. Už nyní si mnozí platí streamovací služby, které odvádí poplatky autorům.

OSA spíše bere všechny uživatele za potenciální hrozbu a právě nakládání s autorským obsahem má být vyváženo automatickým poplatkem za zařízení. Tak trochu mi to připadá, že OSA každého považuje za piráta. Sice jsou zde ještě živé soudní kauzy, ale ty nejsou dořešeny a není ani jasné, jak vše dopadne.

„OSA bude v nejbližších dnech iniciovat jednání s těmi dovozci chytrých telefonů, kteří se argumentačně opírali o výjimku pro mobilní telefony, o narovnání minulosti a nastavení řádné spolupráce do budoucna,“ nastiňuje další kroky OSA Strejček.

Aby toho nebylo málo, pokud by došlo k průlomu, OSA chce vybrat poplatky zpětně. Sice se daná částka označuje jako poplatek, ale spíše mi to připadá jako daň navíc, možná bych to označil za dvojí zdanění.

