Studentské tarify: Podívali jsme se na nabídku operátorů

Někdy se vyznat v nabídkách mobilních operátorů je poněkud komplikovanější. Mnohdy se hodí umět vyjednávat a debatovat s operátorem o nabídce, kterou předkládá. Všichni také nabízí studentské tarify, ale zde není situace tak přímočará, jak by se mohlo zdát. My jsme se podívali na aktuální nabídku a pokusili jsme se vybrat ty nejvhodnější.

Studentské tarify

Sice operátoři nabízí několik možností, ale ne všechny kategorie vyhrává jeden operátor. Ceny kolikrát mohou být rozdílné jen o pár korun, ale i tak bude záležet, kolik má student peněz a možností.

Kolem 300 Kč měsíčně

V první kategorii kolem 300 Kč měsíčně je vidět, že je nabídka trochu komplikovaná. Pokud má vaše dítě od 6 do 15 let, lépe vychází právě Vodafone, kde je neomezené volání a SMS. Pokud je ale starší než 15 let, pak je zde nabídka jen od 02.

O2 – You 3 GB dat 120 minut do všech sítí neomezené SMS do 02 jednou data naplno, jinak 3 GB FUP cena: 349 Kč

T-Mobile – Pro školáka 150 minut 150 SMS 3 GB FUP cena: 275 Kč

Vodafone – Dětský tarif neomezené volání a SMS 3 GB FUP cena 324 Kč



Kolem 500 Kč měsíčně

Kolem 500 Kč měsíčně je situace zajímavější. Zatímco O2 a T-Mobile nabízí vyšší porci dat, tak jen Vodafone má tarif s rychlosti 4 Mbps bez FUP omezení, navíc jde využít 5x měsíčně zrychlení na maximum. K tomu má nejlevnější tarif. Zde tedy Vodafone vyhrává. Nabídka od T-Mobile s víkendovým neomezeným internetem může vypadat zajímavě, ale asi právě přes víkend není potřeba takové funkce.

O2 – You 10 GB dat neomezené volání neomezené SMS 5x data naplano, jinak 10 GB FUP cena 499 Kč

T-Mobile – Pohodářům neomezené volání neomezené SMS neomezená víkendová data, jinak 12 GB cena: 495 Kč

Vodafone – Basic+ neomezené volání neomezené SMS 5x zrychlení na max, jinak 4 Mbps cena: 487 Kč



Nejdražší

U nejdražších tarifů je situace mírně komplikovanější. Pokud bychom to brali čistě na cenu, tak Vodafone nabízí nejlevnější tarif s 20Mbps rychlostí. U neomezené rychlosti opět vítězí Vodafone, ale je zde jedna možnost mít levnější tarif právě od O2. Je nutné ale splnit podmínky programu Unity, kde musíte mít účet i AirBank, měsíčně si na něj dávat 10 tisíc korun a více a k tomu z něho platit účet od O2. V takovém případě tarify od 02 přijdou ve své podstatě o 300 Kč levněji. Neomezený tarif, i datově pak přijde na 599 Kč.

Tato situace platí jen v případě, že student si pořizuje tarif jen na sebe. U všech operátorů mohou rodiče vyjednat lepší nabídky, ale zde jsou slevy individuální. U operátorů jde v dnešní době vyjednat neomezený tarif s vyšší rychlostí i za 400 Kč měsíčně, ale je to po slevě a nějakém jednání.

Článek byl aktualizován.



