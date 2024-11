Na levnější Apple Vision si počkáte delší dobu

Zdroj: Apple

Apple představil první zařízení z kategorie rozšířené a virtuální reality, ale i přes vysokou cenu asi myslel, že se bude novinka více prodávat. Spíše se stal opak a u současného modelu se omezuje výroba. Dle posledních zpráv druhá generace Vision Pro 2 nepřijde jen tak a firma se soustředí na levnější verzi.

Apple pozastavuje vývoj Vision Pro 2, zaměří se na levnější náhlavní soupravu MR

Apple Vision?

Spekulace naznačovaly, že základní a hlavně levnější verze Vision bude dostupná v příštím roce. Bohužel se tak nestane, jak naznačuje analytik Ming-Chi Kuo. Ten dodal informace, že všechny zdroje naznačují, že vývoj se protáhne a spíše se dočkáme dalšího produktu z XR kategorie až v roce 2027. Na chvíli tak bude verze Vision Pro jediná.

I tak bychom se měli dočkat modernizované varianty Vision Pro. Nic extra se zde nezmění. Apple jen vymění procesor za novější, podle všeho za Apple M5. Mělo by se jednat o jedinou změnu. Co se ale týče samotného levnějšího modelu, tak asi dojde na výměnu dodavatele displejů. Aktuální verzi zásobuje displeji společnost Sony, přičemž panely mají hustotu 3391 ppi.

Levnější verze by měla mít displeje od Samsungu, přičemž by se mělo jednat o technologii ohebných displejů. U nich má být hustota 1500 ppi, což je značné snížení hustoty, ale asi to bude mít vliv i na samotnou cenu.

Samozřejmě se jedná o předběžné spekulace a pokud další verze přijde až za dva roky, může se do té doby mnohé změnit. I tak jde vidět, že Vision nebude zrovna produkt, který bude mílovými kroky skákat ve vývoji.

