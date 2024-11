Google Fotky zavádí sekci Novinky

Zdroj: Dotekomanie.cz

V poslední době jsme viděli více drobnějších změn ve službě Google Fotky, jako je například označování obrázků, které jsou upraveny nebo vytvořeny pomocí AI. Dnes zde máme novou sekci Novinky.

Novinky v Google Fotkách

V aplikaci jako takové byla k dispozici ikona dvou panáčků hned vedle profilového obrázku. Skrze ni jste se dostali sekce sdílení, což v podstatě zobrazovalo, co jste s kým sdíleli. Postupně se zavádí změna, která mění ikonu na zvoneček a současně vede do sekce Novinky.

Jak můžete vidět níže, v základu sekce Novinky zobrazuje veškerou aktivitu, co se týče sdílení a konverzací. Je zde jednoduše vše pohromadě. Skrze menu se ale můžete dostat do podkategorií. Jednak se zde nabízí vstup do konverzací a také do aktivit sdílení.

V sekci Aktivita sdílení jsou k dispozici tři podkategorie. První dvě se týkají sdílených odkazů na alba nebo obrázku a také vzpomínek. pak je zde další možnost přístupu do samotné konverzace. Změna se objevuje bez nutnosti aktualizace aplikace, Google ji aktivuje postupně a vzdáleně. Je možné, že ji již máte ve svém mobilu, případně si budete muset počkat.

