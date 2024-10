Google začíná označovat AI fotky ve službě Google Fotky

Zdroj: Google

V dnešní době si kdokoliv může nechat pomocí generativní technologie, tedy AI, vytvořit jakoukoliv fotku, obrázek, případně upravit stávající snímek. Někdy je velmi komplikované poznat, co je reálný snímek a co je čistě vytvořeno pomocí AI, případně rozeznat, co bylo upraveno. Google v tomto ohledu jde cestou transparentnosti.

Vytvořeno pomocí AI

Dnes už i kdejaký mobilní telefon nabízí funkce jako guma, tedy možnost ze snímku smazat cokoliv a nechat vygenerovat náhradu, případně cokoliv změnit na snímku, nebo ho jednoduše pomocí AI vylepšit. V některých případech je výsledek natolik podařený, že ani při bližším prozkoumání nejde poznat, že došlo k jeho modifikaci.

Google patří mezi ty přední společnosti, které nabídly takové funkce přímo ve vlastních aplikacích na mobilních telefonech. Současně ale takové snímky označuje, přesněji tedy přidává informace do metadat snímku, že došlo k použití AI pro úpravy. Ale nemusí to být jen AI modifikace, označuje i takové snímky, které pocházejí z několika fotografií a došlo k jejich spojení.

Google konkrétně ukládá metadata spadající pod standardy od The International Press Telecommunications Council (IPTC). Zatím se ale jednalo část informací o snímku, kterou běžný uživatel neviděl. I proto upravuje aplikaci Google Fotky, která nově v detailu snímku zobrazí informace navíc.

Jak můžete vidět na druhém snímku, je zde sekce AI info. Právě zde je uvedeno, že snímek byl modifikován pomocí Google AI. Sice se jedná o drobnost, ale současně při pohledu na celou strategii Googlu jde vidět, že nechce vše překrýt AI funkcemi jen tak. Například u Youtube začíná zobrazovat informace o původu videa.

Nyní je ale otázkou, jestli se i ostatní připojí a začnou označovat AI úpravy a případně je zobrazovat.

