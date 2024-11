Apple pracuje na chytré bezpečnostní kameře

Zdroj: Grok

Pokud jde o doplňky do domácností, které jde napojit na chytrý systém, tak například Google nebo Amazon mají poměrně široké portfolio. Současně zde máme poměrně velké množství dalších výrobců. Při pohledu na nabídku Applu, tak se toho moc nenabízí. Už jsme zde měli spekulace kolem chytrého displeje, který dokonce bude mít speciální robotické rameno. Poslední informace naznačují, že se chystá ještě jeden produkt.

Chytrá kamera?

Nejnovější informace opět přináší Ming-Chi Kuo, analytik, který vytváří odhady na základě dodavatelských řetězců. Dle jeho zdrojů Apple chystá chytrou bezpečnostní kameru, ale není jasné, jestli bude jen do domácnosti nebo bude venkovní. Možná budou k dispozici obě varianty. Designově má zapadat mezi ostatní produkty a hlavně má mít k dispozici Apple Intelligence.

Právě AI může fungovat i pro rozpoznávání členů domácností, mazlíčků, nebo detekovat nějaké nenadále události. Novinka by měla přijít v roce 2026 a podle všeho Apple predikuje, že by za rok mohl dodat na trh 10 milionů kusů. To není nerealistická představa, zejména pokud si jeden zákazník pořídí rovnou několik kusů.

Současně se nabízí i zajímavý finanční model. Takovou kameru může napojit na nutnost pořízení iCloud+ plánu. Ten ostatně již nyní obsahuje HomeKit Secure Video pro ukládání záběrů z kamer současných výrobců. Mohl by tak nabízet vlastní řešení, a to ještě nějak zvýhodnit.

Zdroj: theverge.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama