Amazon pracuje na chytrých brýlích Amelia

Kategorie chytrých brýlí je teprve na svém začátku a zatím zde nemáme komerčně úspěšný produkt, který by dokázal nabídnout kompaktní rozměry, užitečné funkce, dlouhou výdrž a praktické využití. Už jsme zde měli několik pokusů, a to i v případě Googlu. Meta se dokonce pochlubila svým prototypem, ale na finální produkt si budeme muset počkat. Nyní má pracovat na své verzi i Amazon.

Amazon Amelia

Samotný projekt se jmenuje Amelia a bude částečně vycházet z brýlí Echo Frames. Ty ale nabízí jen zvukový vstup a výstup, přičemž nemají aktivní displej. Právě na toto se má soustřeďovat projekt Amelia, ale nebude určen pro běžné smrtelníky, aspoň ne v tuto chvíli.

Amazon chce vyvinout chytré brýle hlavně s možností zobrazování trasy, tedy navigace, pro své řidiče. Nejde o samotné navigování během řízení. Brýle mají poskytnout dostatek informací pro finální doručení. Mají poskytovat navigaci zejména v budovách, ale také kolem nich a podobně.

V tuto chvíli firma řeší několik komplikací, a to včetně výdrže na jedno nabití. Pokud se projekt podaří, Amazon si slibuje, že se sníží náklady na doručování. Navíc se ušetří čas i u samotných doručovatelů, když nebudou muset něco nastavovat a zkoumat v mobilu. V podstatě by se mělo jednat o pohodlnější zařízení s praktickým dopadem.

Kromě baterie ale musí Amazon řešit i takové komplikace, jako třeba dioptrie a podobně. Pokud by se celý projekt podařil a vývoj by šel kupředu, možná se dočkáme i běžné komerční odladěné verze, tedy až časem. Zatím ale není známo, kdy první brýle budou nasazeny u zaměstnanců Amazonu, a to ani v případě pilotního testování.

