Zdroj: Dotekomanie.cz

Ještě před lety zde byly snahy k redukci vertikálních videí, dokonce i aplikace pro točení nabádaly, aby uživatelé točili horizontálně. Doba se změnila a vertikální videa vládnou světu. Youtube Shorts na tomto trendu těží, ale konkurence je hodně silná. I proto dochází spíše k drobným změnám.

Změny v Youtube Shorts, odstranění odkazů jako krok v boji proti spamu

Delší videa

Youtube Shorts do této chvíle umožňují videa o délce maximálně 60 sekund. To je dosti omezující a nemůže se rovnat limitu až 10 minut na jiných platformách. Youtube ale asi jen tak nenabídne takovou délku, i tak prodlužuje limit. Od 15. října bude možné nahrávat videa o délce až 180 sekund, tedy tří minut.

Není to ale jediná změna. Při pozastavení videa se v tuto chvíli nabízí některé rychlé odkazy v horní části. Nově se zde nabídne i možnost vstupu do trendů. Další novinka se týká těch, co nemusí právě tento typ obsahu. V hlavním streamu v aplikaci Youtube bude možné omezit zobrazování doporučení Youtube Shorts videí, ale kompletně se nepůjde zbavit tohoto typu obsahu.

Poslední změna je grafická. Jak je vidět na porovnání na obrázku výše, tak dojde na změnu grafiky u tlačítek, aby tolik nenarušovala samotné video. Zmenší se samotný popis, respektive se skryje a bude možné jej zobrazit po kliknutí na tlačítko „více“. Youtube se také zaměří na šablony a možnosti remixování v nadcházející době.

Zdroj: 9to5google.com



Domů Články Youtube Shorts dostává aktualizaci, nabídnou se nejen delší videa

Předchozí článek Oura Ring 4: Nová generace chytrého prstenu představena Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama