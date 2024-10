Xbox hry budou od příštího měsíce na Androidu prodávány přímo skrze aplikaci

Microsoft oznámil, že od listopadu budou moci uživatelé hrát a nakupovat Xbox hry přímo z aplikace Xbox na platformě Android. Toto oznámení přišlo od prezidentky Xboxu Sarah Bondové.

Sarah Bondová ve svém příspěvku na sociální síti X uvedla: “Rozhodnutí soudu otevřít mobilní obchod Google v USA umožní větší výběr a flexibilitu. Naším posláním je umožnit více hráčům hrát na více zařízeních, takže jsme nadšeni, že můžeme oznámit, že od listopadu budou hráči moci hrát a nakupovat Xbox hry přímo z aplikace Xbox na Androidu.”

The court's ruling to open up Google´s mobile store in the US will allow more choice and flexibility. Our mission is to allow more players to play on more devices so we are thrilled to share that starting in November, players will be able to play and purchase Xbox games directly…

— BondSarahBond (@BondSarah_Bond) October 10, 2024