OPPO pravděpodobně pracuje na vlastním chytrém prstenu

Zdá se, že společnost OPPO se chystá vstoupit na trh chytrých prstenů. Na webových stránkách CNIPA (China National Intellectual Property Administration) byl objeven nový patent OPPO, který naznačuje vývoj chytrého prstenu s unikátním designem.

OPPO pravděpodobně chystá novinku v oblasti nositelné elektroniky

Patent popisuje zařízení v podobě prstenu, jehož kruhové tělo lze oddělit od korunky, což je poněkud neobvyklý design. PAtent dále odhaluje několik různých komponent – samotný prsten, držák prstenu a integrovanou elektronickou součást. Zajímavé je, že elektronická komponenta prstenu je umístěna v držáku, což by mohlo umožnit, aby samotný prsten byl tenčí než konkurenční produkty.

Tento zajímavý přístup by mohl OPPO umožnit nabízet různé varianty těla a samotné korunky, čímž by se rozšířila funkcionalita a možnosti přizpůsobení. To by mohlo oslovit širokou škálu uživatelů a zároveň umožnit změnu stylu prstenu. Je důležité poznamenat, že v tuto chvíli jde pouze o patent. Není jisté, zda OPPO tento konkrétní design skutečně uvede na trh, nebo zvolí pro svůj chytrý prsten jiný přístup.

Situace na trhu chytrých prstenů je velmi dynamická. Samsung letos oznámil svůj Galaxy Ring, HONOR slíbil uvést chytrý prsten ještě letos a výrbců chytrých prstené bude pravděpodobně přibývat. Na druhou stranu takový Apple od projektu chytrého prstenu prozatím upouští.

Vývoj chytrého prstenu od OPPO by mohl přinést novou konkurenci na rychle se rozvíjející trh nositelných zařízení. Inovativní přístup s odnímatelnou korunkou by mohl OPPO odlišit od konkurence a nabídnout uživatelům větší flexibilitu a možnosti přizpůsobení. Zůstává však otázkou, kdy a v jaké podobě OPPO svůj chytrý prsten skutečně uvede na trh. Každopádně patent ukazuje, že OPPO aktivně zkoumá nové možnosti v oblasti nositelné elektroniky. S rostoucím zájmem o chytré prsteny a jejich potenciálem v monitorování zdraví a fitness by vstup OPPO na tento trh mohl přinést zajímavou konkurenci a inovace.

