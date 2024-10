WhatsApp dostává nové možnosti do dočasných příběhů

Zdroj: Dotekamanie.cz

Svého času došlo k velkému rozšíření dočasných příběhů, tzv. Stories. Mnoho platforem zkoušelo nasadit tento formát, ale ně vždy to vyšlo. I třeba takový WhatsApp nakonec vytvořil svou vlastní verzi, kterou nazval Stav. Ta nyní dostává jednu funkci známou z Instagramu a přidává jednu novinku navíc.

Stav a nové možnosti

Oproti Instagramu nabízí WhatsApp spíše takovou uzavřenou možnost sdílení. I tak došlo k rozhodnutí, že nově budete moci soukromě označit některé kontakty. Takto je v podstatě upozornit, že jste něco zveřejnili a třeba se jich to týká, nebo by je to mělo zajímat. Koho jste označili, je soukromé a nikdo jiný to neuvidí.

Novinka v podstatě funguje jako upozornění konkrétním kontaktům. WhatsApp tuto funkci nazval jako soukromé zmínky. Kromě oznámení se jim nabídne i možnost sdílení s jejich okruhy přátel.

Druhá novinka přidává možnost označit Stav srdíčkem, tedy že se vám daný obsah líbí. Zde si platforma vypůjčila stejnou funkcionalitu z Instagramu. WhatsApp dodává, že v dohledné době přibydou další funkce, které nabídnou větší spojení s příteli a usnadní spojení.

