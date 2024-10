Google Vyhledávání: Začínají se testovat modré odznáčky

Zdroj: Google

Podvodů na internetu asi jen tak neubyde a stále se objevují nové způsoby, které se snaží uživatele oklamat. Některé společnosti se snaží najít způsob, jak uživatelům dát vědět, že se jedná skutečně o originální e-mailovou adresu nebo webovou stránku. Například nedávno jsme vás informovali, že aplikace Gmail začíná zobrazovat modré odznáčky. Díky tomu můžete mít větší jistotu, že vás kontaktovala skutečně daná společnost. Google tuto novinku začíná testovat i ve vyhledávání.

Ověřený web

Google Vyhledávání se sice snaží nabídnout co nejrelevantnější výsledky, ale najdou si i takové stránky, které se snaží vydávat za jinou firmu a nalákat lidi. Zejména pak samotné reklamy mohou být minimálně zavádějící. Zřejmě i proto Google začíná testovat zobrazování modrých odznáčků ve vyhledávání.

Ukázku můžete vidět na obrázku výše. Při zadání například názvu populární společnosti se může objevit několik odkazů, ale u takto označeného můžete mít větší jistotu, že se jedná skutečně o danou firmu. Samozřejmě se najdou projekty, které jednoduše přidají takovou ikonu do svého názvu, ale je zde ještě jedna funkce navíc. Jakmile najedete nebo kliknete na odznáček, zobrazí se dialogové okno s vysvětlením. To se neukáže u běžného obrázku.

Získání ověření stránky není nějak jednoduché a je nutné absolvovat trochu náročnější proces. Google zatím testuje takovou novinku, ale umíme si ji představit v širším nasazení. Například by společnost takto mohla označovat vládní webové stránky a projekty, například skrze šedý odznáček, aby měl uživatel jistotu, že nejde o podvodnou stránku.

Mohlo by se to hodit například u webu pro dálniční známky, jelikož je zde stále velké množství přeprodejců nebo podvodných webů. Zatím ale nevíme, kdy skončí testování a kdy se případně novinka dostane do ostrého provozu.

Zdroj: theverge.com

