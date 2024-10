V plánech Samsungu je přírůstek Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A36 5G | Zdroj: Gizmochina

Populární řadu Galaxy A u společnosti Samsung čeká aktualizace a postará se o ní chystaný model s názvem Galaxy A36 5G. Jihokorejský gigant si nedokázal ohlídat přírůstek před únikem. Ten odhaluje asi jeho konečnou podobu nebo možné prvky výbavy. Telefon nahradí zástupce Galaxy A35 z března letošního roku. Proto k oficiálnímu oznámení může dojít nejdříve až na přelomu roku.

Zásadní změny

Zařízení je momentálně ukryto pod kódovým označením SM-A366B. Podle poslední zprávy oproti předchůdci bude užší (0,1 mm), štíhlejší (0,8 mm) a vyšší (0,9 mm). To se rovnou podepíše pod velikostí samotného displeje. Jeho úhlopříčka má nově dosahovat na větší rozměr 6,64 palce. Nedávné testování v benchmarku Geekbench také nakouslo hardwarovou stránku, kde lze vyhlížet čipset Snapdragon 6 Gen 3 či Snapdragon 7s Gen 2 od Qualcommu.

Zveřejněné fotografie potvrzují čtečku otisků prstů přímo pod displejem, selfie kamerku v proděraveném otvoru umístěném uprostřed nahoře a boční tlačítka opět soustředěné do jednoho společného místa. Zajímavou proměnou projdou tři objektivy fotoaparátu vzadu, kteří budou poskládáni pod sebou ve vystouplém ostrůvku. Posledním dílkem do dnešní skládačky je operační systém Android 15 pod známou nadstavbou One UI.

