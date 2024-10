Recenze sluchátek CMF Buds Pro 2 [recenze]

CMF Buds Pro 2; zdroj: Dotekománie

Značka CMF spadající pod Nothing uvedla na trh již několik produktů, a dokonce i telefon. My se dnes zaměříme na jejich nejnovější sluchátka CMF Buds Pro 2. Stejně jako u ostatních produktů této značky je jejich přívětivou doménou nízká cenovka. To však není zdaleka jediné, čím zaujmou. Mají totiž poměrně netradiční pouzdro s ovládacím prvkem, líbivé barvy nebo potlačení hluku. Jaké jsou v praxi?

Konstrukce

Začneme samotným pouzdrem na sluchátka. To je zhruba stejně velké jako v případě Nothing Ear (2). Na můj vkus je poměrně velké – je totiž dost hranaté a v kapse mi lépe sedí menší kulatější pouzdra.

Designově se jedná o kousek poměrně pevného plastu, přičemž stejně jako sluchátka ho můžete mít v modré, červené, černé a nebo v námi testované decentní bílé. Na těle krabičky nalezneme USB-C konektor a především jedno hliníkové kolečko, které lze i stisknout.

Toto kolečko výrobce v aplikaci nazývá jako chytrý ciferník. Překvapilo mě, že ve výchozím nastavení nemá žádnou akci, to si musíte v aplikaci donastavit. Lze zde zvolit možnost pro jedno, dvě a tři stisknutí, dlouhé podržení a samozřejmě otáčení.

Otáčení je jasná volba pro nastavení hlasitosti, a to je skvělá věc, to jsem si za dobu testování poměrně oblíbil a začal používat. Dlouhé podržení jsem si nastavil pro změnu režimu potlačení hluku a také jsem to používal ve finále častěji než stejnou možnost ovládání na samotném sluchátku. Jedno stisknutí na pozastavení jsem po pár dnech musel deaktivovat, jelikož se mi stávalo, že jsem si v kapse tlačítko omylem zmáčknul.

Ovládání na krabičce zde tak skvěle dokáže nahradit ovládání na samotném sluchátku. To totiž není moc příjemné – není zde tlakový senzor, ale musíte klepat na sluchátko. A to není u špuntových sluchátek ideální.

Samotná sluchátka jsou designově poměrně obyčejná speciálně v námi testované bílé verzi. V mém uchu ale drží skvěle. Kvalita zpracování je dobrá a vzhledem k cenovce není co vytknout. Naopak mě překvapilo právě hliníkové kolečko, také mohlo být plastové.

Potěší pak základní odolnost vůči prachu a potu s certifikací IP55. Výrobce pak slibuje celkovou odolnost, na webu se třeba chlubí testování 100 pádů z výšku jednoho metru, 5 000x připojení/odpojení USB-C kabelu nebo 10 000x stisknutí tlačítka na těle.

Zvuk

Hned při prvním poslechu mě zaujalo, jak moc basový zvukový výstup je. Skoro mě to až nepříjemně překvapilo, osobně tak moc silné basy nemusím. Šel jsem tedy do nastavení dodávané aplikace trochu poladit zvukový výstup a narazil jsem na fakt, že je zde funkce Ultra Bass. Ta výrazně zesiluje basy a je ve výchozím nastavení aktivní.

Osobně ji doporučuji vypnout, celkem zkresluje zvuk ve prospěch basů. Celkově si myslím, že běžný posluchač nehledající spektakulární zvukový zážitek bude spokojen. Vzhledem k ceně za mě hrají jednoduše skvěle a klidně bych se je nebál používat jako každodenní sluchátka (ostatně jsem je asi měsíc do dneška přesně tak používal).

CMF Buds Pro 2 nabízejí aktivní potlačení hluku, přičemž k dispozici je i režim “průhlednost” (tak se přímo v aplikaci jmenuje). V tomto režimu sluchátka propouští všechny zvuky a vy máte pocit, jako byste žádné špunty ani neměli.

Samotné potlačení hluku pak funguje velice dobře. Srovnával jsem jej třeba s Nothing Ear (2) a je na velice podobné úrovni, ne-li stejné. Pokud jsem ještě přidal do srovnání AirPods Pro 2, tak ta mají potlačení ještě o úroveň lepší. To je logické, stojí mnohem více než dnes testovaná sluchátka.

Baterie

Výdrž baterie slibuje výrobce při aktivním potlačení hluku na 6,5 hodiny přehrávání hudby, přičemž s krabičkou je celková výdrž 26 hodin. To jsou za mě solidní hodnoty a při každodenním dojíždění jednu hodinu celkem mi sluchátka vydržela skoro měsíc.

Bezdrátové nabíjení tu nemáme a opět zmíním cenu – s doporučenou cenovkou 1300 korun ho zde opravdu neočekávám. K nabíjení tak využijete USB-C konektor.

Propojení

Pro připojení s telefonem poslouží nejnovější Bluetooth verze 5.3 s podporou kodeků AAC, SBC a LDAC. Skoro už samozřejmostí je dnes podpora Google Fast Pair, takže pro spárování s novějším Android telefonem stačí otevřít pouzdro sluchátek a vyskočí vám možnost sluchátka připojit. To samé pak funguje také na Windows pod názvem Microsoft Swift Pair.

Pro plné ovládání a nastavení všech funkcí CMF Buds Pro 2 slouží aplikace Nothing X, tedy stejná aplikace sloužící pro sluchátka Nothing. Název tak může být maličko matoucí. Na druhou stranu chápu, že asi nedává smysl vyvíjet další aplikaci a takto Nothing a CMF ušetří náklady na tvorbu a údržbu aplikací.

A ona samotná aplikace je povedená, umí vše podstatné. Je dostupná jak na Android, tak na iOS. Umožňuje nastavit ekvalizér (basy, střední tóny a výšky), ovládací prvky sluchátek a krabičky, regulaci hluku, funkci ultra bass a samozřejmě také další nastavení včetně aktualizace firmware. My testovali sluchátka s verzí 0.0.7.7.

Zhodnocení

Sluchátka CMF Buds Pro 2 mě mile překvapila. Nic moc jsem od nich nečekal a naopak jsem překvapen, kolik muziky dostanete za tak málo peněz. Doporučená česká cenovka je totiž 1299 Kč a divím se, že i za tuto nízkou cenu výrobce přinesl něco netradičního jako hliníkové ovládací kolečko na krabičku. Zvukový výstup si myslím, že bude většině populace zcela dostačovat a mnozí si i užijou režim Ultra Bass, který já osobně raději vypnul. Potlačení hluku také vůbec není špatné, ba naopak. Aplikace ke sluchátkám je povedená, jen pro zmatení nenese jméno značky CMF. Jako menší negativum vidím větší krabičku.

