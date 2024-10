Autor: Přemysl Vaculík, Dotekomanie.cz

Google Search rozšiřuje funkci AI Overviews do více než 100 zemí

Funkce AI Overviews (Přehledy) v Google Search poskytuje rychlý přehled o různých tématech a nabízí odkazy, kde se mohou uživatelé dozvědět více. Tuto funkci Google poprvé představil v rámci programu Google Search Labs. Na akci Google I/O 2024 byla tato funkce rozšířena pro všechny uživatele v USA.

Google API Overviews expandují

V srpnu se funkce rozšířila do Spojeného království, Indie, Japonska, Indonésie, Mexika a Brazílie. Na základě pozitivní zpětné vazby od masivního počtu uživatelů nyní Google plánuje rozšířit funkci AI Přehledy na více než miliardu lidí do konce roku. Aby toho dosáhl, rozšiřuje Google dostupnost funkce AI Přehledy do více než 100 zemí. Kromě toho rozšiřuje jazykovou podporu o hindštinu, indonéštinu, japonštinu, portugalštinu a španělštinu, což znamená, že uživatelé v podporovaných regionech obdrží AI Přehledy v těchto jazycích.

V srpnu Google představil několik nových vylepšení pro AI Přehledy. Nyní se v přehledech zobrazují odkazy na relevantní webové stránky – na desktopu se zobrazují na pravé straně, zatímco na mobilu jsou dostupné po kliknutí na ikony stránek v pravém horním rohu. Google také zavedl odkazy přímo v textu AI Přehledů, čímž zvyšuje návštěvnost webů. Nedávno Google přidal možnost „uložit“ konkrétní AI Přehled pro pozdější použití. Uživatelé mohou přistupovat k uloženým přehledům kliknutím na profilovou ikonu a přechodem na stránku Zájmy. Google rovněž nabízí novou možnost zjednodušení jazyka u některých přehledů, což lze provést jediným kliknutím. Začátkem tohoto měsíce Google také zavedl reklamy v AI Přehledech, které se nyní zobrazují při vybraných dotazech pro uživatele mobilních platforem v USA.

Zdroj: neowin.net



