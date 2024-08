Zní mi v uších, nebo spíš v hlavě [komerční článek]

Zdroj: TOMTOP

Tak jo – obstarožní, ale stále funkční stolní reproduktory k PC se před pár dny odebraly tam, kam odchází nefunkční elektronika. A ani jako dekorace už neobstojí. Co teď? Zkusím si pořídit něco opravdu netradičního. Volba padla na duraMOBI Conduction TWS Stereo. Čím se liší od tradičních reproduktorů a co od nich čekat?

Co dostanu

V balení se nacházejí 2 kulaté reproduktory o průměru 4 centimetrů. „Cože?“ – říkáte si teď možná. Ano, pouhých 40 mm. Pokud si kladete otázku, jak asi může něco tak nicotného hrát, dozvíte se to brzy.

Ale nepředbíhejme: podle údajů výrobce zvládají reproduktory poslech hudby (pochopitelně) a podcastů, ale také reprodukci telefonních hovorů, a to jak individuálních, tak konferenčních. A k tomu (opět pochopitelně) i skvělý zvuk z her, filmů a seriálů. Za chvíli se podíváme, jak obstály.

Jak hrají

Jakmile reproduktory bezdrátově spárujete se zařízením, ze kterého chcete zvuk reprodukovat, můžete se do toho pustit. A pravděpodobně zjistíte, že hrají velmi… špatně. A to je správně, neboť nejde o klasické reproduktory, ale o tzv. tlakové (Bone) reproduktory. Ty fungují na principu, že v podstatě každý plochý povrch přemění na zdroj zvuku. Deska vašeho stolu? V pohodě. Co okenní sklo? Může být. Obyčejná papírová krabice? Ale jistě, jen vyzkoušejte.

A co je opravdu zajímavé: přiložte si reproduktor k hlavě (nebo třeba k cyklistické helmě), a slyšíte zvuk takřka přímo v hlavě. Je to zajímavý pocit.

Co dále umí

Co je velmi příjemné, je podpora TWS (True Wireless Stereo): stačí zapnout oba reproduktory současně, a mohou se automaticky spárovat. Dále v sobě mají zabudovaný citlivý mikrofon pro telefonní hovory, a také FM rádio.

Reproduktory jsou vyrobeny ze slitiny leteckého hliníku s lesklým CD vzorkem. Můžete si vybrat mezi elegantním stříbrným, červeným či decentním černým provedením.

K nabíjení slouží přiložený USB-C kabel, nabíječku můžete použít svoji. Vestavěné akumulátory mají kapacitu 400 mAh, a dokážou dosáhnout až překvapivě vysoké hlasitosti – až 115 dB.

Právě teď se slevou

Tato zajímavá vychytávka se běžně prodává za cenu 1.574 Kč. Dnes ovšem máte možnost využít výrazného cenového zvýhodnění, a to až o 47 %. Dostanete se pak na cenu 835 Kč, a to včetně dopravy a záruky vrácení peněz. Tato akce ovšem netrvá věčně, a počet kusů je také omezen. Takže chcete-li vyzkoušet něco opravdu zajímavého, objednávejte duraMOBI Bone Conduction TWS přímo ZDE.



