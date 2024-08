Recenze Galaxy Z Fold6 – možná vám roztrhne kapsu [recenze]

Galaxy Z Fold6; zdroj: Dotekománie

Samsung tradičně letos představil novou generaci ohebných skládacích telefonů – Galaxy Z Flip6 a Galaxy Z Fold6. Na první skládačku jsme se již podívali, dnes se tedy zaměříme na větší Fold. Ten už přichází v šesté generaci, podařilo se výrobci za tu dobu telefon doladit? A jaké jsou novinky této generace v praxi?

Fold dospěl

Nový Fold jakoby dospěl. Šestá generace mírně vylepšuje design a konstrukci. V první řadě je novinka o 2,7 mm širší, díky čemuž už Fold nepůsobí jako taková nudle a vnější displej připomíná více klasické telefony. Celé tělo je tenčí (ačkoliv na konkurenci z Číny to nestačí) a také lehčí, o 14 gramů. Hmotnost se tak zastavila na 239 gramech, čímž je tedy jen o 7 gramů těžší než Galaxy S24 Ultra.

Při používání jsem tak měl z Foldu mnohem lepší pocit než v předchozích generacích. Působí na mě luxusnější dojmem. Líbí se mi ploché ostré hrany, čímž je o něco blíže ultra telefonům od Samsungu. Stále by mohl být určitě tenčí, ale už je to snesitelné. A pokud si dám vedle Fold6 třeba iPhone 15 Pro s pouzdrem Peak Design, které běžně používám, tloušťka není tak rozdílná.

Jen nesmíte dát Fold do obalu, to by pak pěkně nabobtnal. Na ostré hrany však pozor, roh u pantu je totiž opravdu skoro až nepříjemně ostrý a při vyndavání z kapsy jsem se první dny, než jsem si zvyknul, skoro až nepříjemně rýpnul do ruky.

Stejně jako u Flipu, také Fold má vnitřní rámeček kolem displeje nově matný. Předchůdci ho měli vždy lesklý. Matná povrchová úprava za mě působí lépe a hodnotnějším dojmem.

Mrzí mě, že ani letos se výrobce nepovedlo integrovat do těla stylus S Pen. Sním o tom už od třetí generace, která přinesla podporu tohoto stylusu. Na testování jsme tuto tužku ani neměli k dispozici v rámci externího pouzdra.

Jak se používá

Vnější displej je tedy stále vyšší než obvykle, na druhou stranu má podobný poměr stran jako vnitřní panel Galaxy Z Flip nebo starších Xperií. Psát se na něm dá už pohodlně, jeho šířka je totiž téměř stejná jako třeba na menším iPhone 15 Pro.

Osobně se mi konstrukce typu Fold zamlouvá více než Flip. Na Foldu totiž na vnějším displeji zvládnete vyřídit úplně vše, co na běžném telefonu, a tudíž nejste nuceni telefon vůbec otevírat. Na druhou stranu se mi moc líbí, že pokud máte chvilku, dokážete ho okamžitě rozložit a v tu chvíli máte malý tablet. A to je třeba na gauč či jízdu MHD moc pohodlné. Na sledování videa má vnitřní panel poměrně nevhodný poměr stran, ale na surfování po internetu nebo čtení knih je to naopak skvělá volba.

Používat můžete i více oken vedle sebe, osobně jsem však neviděl takové využití. Na více oken se občas hodí mít vedle sebe třeba prohlížeč a poznámky, ale jinak je na nějaký pokročilý multitasking displej ve své podstatě stále celkem malý.

Konstrukce

Předěl v displeji už je o něco méně patrný, a to především při přejetím prstem. Vizuálně je stále vidět, a to především pokud se v něm zrovna odráží okolní světlo. Na dotek méně patrný předěl/příkop je důsledek inovovaného pantu, který nově odolá pevným částicím do velikosti jednoho milimetru. Díky tomu nabízí Galaxy Z Fold6 certifikaci IP48.

Stále bych však raději osobně telefon v prašném prostředí jako je třeba i pláž raději nepoužíval. Vnitřní panel stále kryje pouze plastová fólie a dokážu si představit, že při zavření s pískem vám to může udělat rýhy. Navzdory tomu vnitřní krycí plastová fólie displeje působí letos lépe, už tolik nechytá otisky prstů a tak jednoduše se nepatlá.

Na test nám dorazila tmavě modrá barva s názvem “Navy”, která vypadá opravdu skvěle a moc se nám líbí. Všechny tři standardní barvy, co jsme viděli, ale vypadají povedeně. V běžném prodeji je ještě růžová a světle šedá.

Škvíra v zavřeném stavu zmizela již vloni a díky tomu se vám na vnitřní panel dostane minimum nečistot z vaší kapsy. Stereo reproduktory dostaly novou krycí mřížku stejnou jako letošní top modely výrobce.

Čtečka otisků prstů je stále na boku a funguje spolehlivě. Modul fotoaparátu má oproti loňskému modelu mírně inovovaný design. Z těla vystupuje celkem dost a telefon se při položení na stůl viklá. V otevřeném stavu je však viklání malé.

Oba displeje mají nově maximální jas 2600 nitů, což chválím. Viditelnost na přímém letním slunci je díky tomu výborná.

Hardware

Výkonu je dostatek, uvnitř tepe nejnovější Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Jsem rád, že Samsung tradičně volí procesory Qualcommu pro jeho skládačky. Chod systému a optimalizace je skvělá, vše šlape jako hodinky.

Specifikace Galaxy Z Fold 6

displeje: 7,6 palců, Dynamic AMOLED 2X, 2160×1856, 20,9:18, 1-120 Hz 6,3 palců, Dynamic AMOLED 2X, 2376×968, 22,1:9, 1-120 Hz

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB

úložiště: 256/512 nebo 1 TB

Android 14 + OneUI 6.1.1

eSIM, Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 12 MPx, 123° 10 MPx, OIS, 3x optický vnitřní pod displejem – 4 MPx přední – 10 MPx

IP48

čtečka otisků prstů na straně

5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3

rozměry: složený – 68,1×153,5×12,1 mm rozložený – 132,6×153,5×5,6 mm 239 gramů

baterie: 4400 mAh + 25W USB C, bezdrátové nabíjení

Výdrž baterie zajišťuje akumulátor o kapacitě 4400 mAh. Tuto velikost má Fold už několik generací a je škoda, že výrobce baterii nezvětšuje jako u Flipu. V praxi mi vydržel Galaxy Z Fold 6 vždy minimálně jeden nabitý den, druhý den byl už většinou s odřenýma ušima a občas se odpoledne/večer už vybil. Doporučuji ho tak stále nabíjet každou noc.

Nabíjení je také kapitola, kde korejský výrobce roky už nic nezměnil a začíná to být tak trochu ostuda. Maximální výkon nabíjení je 25 W. Plné nabití tak zabere více než hodinu a půl a to opravdu není hodno roku 2024 a telefonu za necelých padesát tisíc korun.

Fotoaparát

Na Fold je nutno koukat pohledem, že toto není fotomobil. Přesto nabízí tři snímače, kde však nedošlo k žádné větší inovaci. Velmi pravděpodobně je sestava snímačů zcela stejná jako vloni a některé senzory jsou možná ještě starší.

Přesto vše výsledné snímky vypadají skvěle a Fold se za ně stydět nemusí ani v noci.

Stejně jako u Flipa mě letos překvapil skvělý digitální zoom. Níže můžete vidět dva snímky s desetinásobným přiblížením a stále vypadají velmi dobře na to, že má telefon jen teleobjektiv s trojnásobným přiblížením.

Systém

Operačním systémem je Android ve verzi 14 s nadstavbou One UI. Stejně jako řada Galaxy S24, také Galaxy Z Fold6 obdrží celkem 7 let aktualizací včetně velkých updatů Androidu. To je úctyhodné a stejně jako u recenze Galaxy Z Flip6 by mě zajímalo, jak ten sedmý rok bude vypadat displej zejména v místě přehybu.

Nicméně Galaxy AI dostalo nové funkce, kterým jsem se věnoval už v recenzi Flip6 zde, ve Fold6 jsou úplně stejné.

Zhodnocení

Samsung Galaxy Z Fold dospěl. Takový mám z této generace pocit. Samsung sice inovuje pomalu, ale za několik generací se to nastřádá a ve výsledku je to letos opravdu vyladěná skládačka. Ta mě zaujala líbivým elegantním designem s povedenými barvami, kvalitním zpracováním s odolností IP48 nebo jasnějším displejem. Pochválit musím také software, dlouho podporu a Galaxy AI funkce (ačkoliv čeština stále chybí i přes sliby).

Konkurence ale nespí a naopak je čím dál silnější. Honor nebo Xiaomi už mají dnes velmi vyspělé skládačky, které jsou navíc tenčí a lehčí s větší baterií. Samsung tak rozhodně má stále na čem pracovat. Nepotěší také meziroční mírné zdražení. Kde jsou ty časy, kdy jsme u prvního Folda snili o poklesu cen do pár let třeba na hranici třiceti tisíc. Bohužel jsme stále na hodnotách kolem padesáti tisíc korun.

Klady

Elegantnější uhlazenější design

Skvělý jasný displej

Solidní fotoaparát

Vylepšená odolnost IP48

Galaxy AI funkce

Dlouhá softwarová podpora 7 let

Zápory

Stále stejně velká baterie a stejně pomalé nabíjení

Konkurence nabízí tenčí konstrukci

S Pen stále není integrovaný v těle

Meziroční zdražení

Galaxy Z Fold 6

1 TB – 58 499 Kč

512 GB – 52 499 Kč

256 GB – 48 999 Kč



