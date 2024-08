Infinix Zero 40 5G | Zdroj: Gizmochina

Série Zero 40 od Infinix vyjde tento týden

Společnost Infinix postaví modelovou řadu Zero před novou výzvu. O její zdolání se pokusí mobilní novinka s názvem Zero 40 v 5G a 4G variantě. Podle posledních informací bude zařízení zaměřené na tzv. „vloggery“. K tomu se váže hlavně kvalitní záznamová technika, přičemž by mělo dojít i k užší spolupráci s populární značkou GoPro.

Velká očekávání

Do seznamu výbavy se může dostat 6,78palcový AMOLED displej se 144Hz obnovovací frekvencí nebo zakřivením po obou bocích. Hardwarovou stránku zřejmě zastoupí čipová sada Dimensity 8200 od MediaTeku a 12GB operační paměť RAM (+ 12 GB virtuálně). Přesná kapacita baterie není sice známa, ale bude ji doprovázet 20W bezdrátové a 45W drátové dobíjení.

Jak přední 50MPx kamerka, tak i zadní 108MPx snímač s OIS + EIS technologií bude schopen zachycovat záznamy ve 4K kvalitě při 60 snímcích za sekundu. Dozadu také ještě přidají druhý 50MPx objektiv (ultra širokoúhlý). Softwarovou část zastoupí operační systém Android 14, u kterého mají slibovat aktualizaci až na Android 16.

Telefon mimo jiné získá speciální GoPro mód, kde záznam z akční kamerky půjde rovnou promítat ve spárovaném telefonu. Prodejní ceny nejsou zatím upřesněny, ale k oznámení dojde už ve čtvrtek 29. srpna. První 4G verzi pořídíte v barvách Misty Aqua, Blossom Glow, Rock Black a 5G provedení nabídnout v barvě Violet Garden, Moving Titanium, Rock Black.

