Google představil novou funkci Čas na školu, pomůže žákům lépe se soustředit na učení

Zdroj: Google

Google oznámil novou funkci „Čas na školu“ pro zařízení s Androidem, která má rodičům poskytnout větší kontrolu nad tím, jak jejich děti používají technologie během školní výuky. Toto oznámení přichází v době, kdy rodiče stále více přemýšlejí o tom, jak najít správnou rovnováhu mezi časem stráveným online a offline pro své děti.

Google představil novou funkci „Čas na školu“

Nová funkce umožňuje rodičům nastavit osobní zařízení dítěte na speciální domovskou obrazovku s omezenou funkcionalitou během školních hodin. Cílem je omezit rozptylování během vyučování. Rodiče mohou v aplikaci Family Link, což je nástroj pro rodičovskou kontrolu od Googlu, naplánovat a vybrat, které aplikace budou během aktivní funkce povoleny. Mají také možnost povolit hovory nebo textové zprávy od konkrétních kontaktů. Tato funkce byla původně představena na chytrých hodinkách Fitbit Ace LTE a v průběhu příštího roku bude rozšířena na další zařízení včetně vybraných telefonů s Androidem, tabletů a chytrých hodinek Samsung Galaxy.

Google zdůrazňuje, že každá rodina má jiné potřeby ohledně používání technologií. Proto se společnost zaměřuje na vývoj nástrojů, které umožňují každé rodině stanovit si vlastní pravidla. Funcki „Cas na školu“ lze například zapnout i mimo vyučování, když je třeba se soustředit nebo si udělat přestávku od obrazovek. Pro teenagery, kteří nejsou pod dohledem rodičů prostřednictvím Family Link, nabízí Android také režim Soustředění (Focus mode), který zabraňuje zobrazování oznámení a omezuje rozptylování během určitého časového období.

Google také oznámil nové funkce dohledu pro rodiče teenagerů na YouTube. V aktualizaci, která bude zavedena později v létě, budou moci rodiče a teenageři propojit své účty, což rodičům umožní získat přehled o aktivitě jejich teenagerů na YouTube. V aplikaci Family Link lze navíc aktivovat dohled pro všechny věkové kategorie. To dává rodičům flexibilitu při určování aplikací, produktů a zážitků, které mohou jejich děti používat, a zároveň jim umožňuje sledovat jejich aktivitu a stanovovat digitální pravidla, jako jsou limity času stráveného před obrazovkou nebo sdílení polohy.

Pro všechny uživatele mladší 18 let má Google nastavena výchozí bezpečnostní nastavení. To zahrnuje zapnutí funkce SafeSearch, implementaci omezení obsahu a vypnutí automatického přehrávání na YouTube. Nedávno byly také zavedeny nové ochranné prvky, které omezují doporučování videí s obsahem, který by mohl být problematický zejména pro teenagery, pokud by byl sledován opakovaně – například obsah související s obrazem těla. Google zdůrazňuje, že neustále investuje do výzkumu a vývoje, aby řešil měnící se potřeby rodičů a dětí. Společnost úzce spolupracuje s odborníky na vývoj dětí, vzdělávání a technologie s cílem pomoci utvářet budoucnost, kde technologie i nadále usnadňují učení a objevování.

Nová funkce „Čas na školu“ a další vylepšení rodičovských kontrol ukazují, že Google bere vážně obavy rodičů týkající se používání technologií jejich dětmi. Tyto nástroje poskytují rodičům větší kontrolu a flexibilitu při stanovování pravidel pro používání digitálních zařízení, zároveň však respektují potřebu větší samostatnosti u dospívajících. Je zřejmé, že Google se snaží najít rovnováhu mezi bezpečností, kontrolou a svobodou při používání technologií mladými lidmi. Tyto nové funkce také odrážejí širší trend v technologickém průmyslu směrem k většímu důrazu na digitální pohodu a odpovědné používání technologií. Je pravděpodobné, že v budoucnu uvidíme další vývoj v této oblasti, protože společnosti jako Google se snaží reagovat na měnící se potřeby a obavy rodičů a dětí v digitálním věku.

Zdroj: blog.google



Domů Články Google představil novou funkci Čas na školu, pomůže žákům lépe se soustředit na učení

Předchozí článek Prodeje smartphonů celosvětově vzrostly o 12 % Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama