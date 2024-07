Galaxy Buds3; zdroj: Dotekománie

Samsung kromě nových hodinek Galaxy Watch Ultra a Galaxy Watch7, nových ohebných telefonů Fold6 a Flip6, prstenu Galaxy Ring přináší také nové sluchátka. Také zde se silněji inspiroval u výrobce z Cupertina a opouští svůj typický design sluchátek. My jsme si sluchátka v rychlosti osahali a tak se pojďme podívat, co je nového.

Galaxy Buds3 a Galaxy Buds3 Pro

K dispozici budou dva modely – Buds 3 a Buds 3 Pro. První model jsou pecky, druhý špunty. Pro model je pak samozřejmě o něco vybavenější a co mě zaujalo, tak jsou světelné LED diody na každém sluchátku. Je to taková tenká linka na každé šťopce a může dle libosti třeba blikat do rytmu hudby. Nebojte se, půjde to i vypnout. Může to být ale i praktické, LED pásek může blikat pokud například budete sluchátka hledat.

Potěší zvýšený odolnost vůči vodě s certifikací IP57, výrobce zmiňoval, že tak není problém sluchátka opláchnout pod vodou abyste je třeba umyli po běhu.

Samotná sluchátka i pouzdro mají nyní obyčejnější vzhled. Tedy stále zaujme svou poloprůhlednou částí, při porovnaní s předchůdcem je to však změna razantní. Důvody k redesignu jsou prý dva – zvýšení komfortu a kvality. Buds3 by tak měli sedět lépe více lidem.

Není to ale jen o vzhledu, vylepšení se dočkala i kvalita zvuku a potlačení hluku. Novinkou je automatická úprava redukce šumu. Sluchátka také třeba nově zvládnout propustit jen zvuk sirény, ale i to jde vypnout.

Zvuk bude nově na Samsung telefonech přenášen ve vyšší kvalitě SSC UHQ 24bit/96kHz (dříve SSC Hi-Fi 24bit/48kHz). Máme tu také duální zesilovač a vylepšenou frekvenční odezvu až do 40 kHz. Potěší také kvalitnější hlas při hovorech díky strojovému učení.

Dostupnost

Do prodeje nové sluchátka dorazí také 24. července a to za ceny:

Galaxy Buds3 Pro – 6 199 Kč

Galaxy Buds3 – 4 499 Kč



Domů Články Zcela přepracované Galaxy Buds3 a Galaxy Buds3 Pro představeny [preview]

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama