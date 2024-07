Zdroj: Vivo

Vivo do portfolia zařazuje základní modely Y37 a Y37m

Modelová řada Y u čínské společnosti Vivo se právě teď rozšiřuje o dva přírůstky, kteří zapadnou jen do segmentu nižší střední třídy. Zařízení si nevysloužila nic výjimečného. To je pochopitelné s ohledem na jejich konečné cenovky. Výrobce je do obchodů začne dodávat pod označením Y37 a Y37m. Každopádně mezi novinkami nenajdete snad jediný rozdíl.

Jako vejce vejci

Dopředu se postavil 6,56palcový LCD displej s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Standardní výřez typu „Waterdrop“ patří obyčejné 5megapixelové selfie kamerce. Vnitřní šasi vyplňuje čipová sada Dimensity 6300 od MediaTeku podporující 5G sítě. U telefonů dávají na výběr z několika paměťových konfigurací.

Konkrétně kombinují 4/6/8/12GB operační paměť RAM a 128/256GB interní úložiště. Zatímco RAM lze zdvojnásobit díky virtualizaci, tak další data do telefonu přes microSD kartu nedostanete. O výdrž se stará 5 000mah baterie doplněná o podporu technologie rychlého 15W nabíjení.

Zadní strana nabízí jediný 13MPx objektiv fotoaparátu, i když jsou k vidění celkem dva prstence. Softwarovou stránku zastupuje operační systém Android 14 pod platformou OriginOS 4. Z výpisu výbavy ještě za pozornost stojí funkce Bluetooth 5.4, 3,5mm audio jack, certifikace odolnosti IP54 nebo boční snímač otisků prstů.

Do prodeje míří tři barevné verze (černá, fialová, modrá) za cenu dle vybrané paměti v rozmezí cca 3 847-6 734 Kč (Y37) a cca 3 205-6 413 Kč (Y37m).

